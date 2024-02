Paix en Ukraine: la Suisse patauge

Depuis le début de l'année, la Suisse milite en faveur d'une conférence internationale pour la paix. Mais le principal allié de la Russie, la Chine, fait la sourde oreille.

Reto Wattenhofer / ch media

Début janvier, la présidente de la Confédération Viola Amherd avait profité de la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour annoncer que la Suisse était prête à organiser un sommet international pour la paix.

Depuis, c'est en coulisse que tout se joue. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est en première ligne pour plaider auprès d'autres Etats en faveur d'une participation à la conférence.

Cette semaine, le Tessinois a la ferme intention de convaincre quatre pays à participer. Lors de son voyage en Asie, qui se déroule en ce moment même, il se rend en Inde, en Chine, en Corée du Sud et aux Philippines. Le Conseil fédéral est contraint d'agir. Les efforts déployés jusqu'à présent pour organiser un sommet avec un large soutien n'ont pas porté leurs fruits.

En effet, la Russie a déjà annulé sa participation – notamment parce qu'elle ne considère plus la Suisse comme neutre – et que par conséquent, elle ne prendrait en compte que la position ukrainienne. Et même chez les Etats bien disposés, l'engouement n'est pas beaucoup plus grand. Si bien que parmi les participants, la Suisse ne pourrait bien se retrouver qu'avec les alliés de l'Ukraine.

Pékin ne dit ni oui ni non

Dans ce contexte, le voyage de quatre jours en Asie de notre ministre des Affaires étrangères était attendu avec impatience. Mercredi, tout le monde a rapidement déchanté. L'homologue chinois d'Ignazio Cassis, Wang Yi, et le vice-président Han Zheng n'ont pas répondu à la question de savoir si leur gouvernement participerait au sommet.

La Chine s'est montrée ouverte à soutenir une solution de paix en Ukraine, a néanmoins déclaré notre conseiller fédéral devant les médias à Pékin. Mais pour cela, la Russie doit impérativement s'asseoir à la table.

Pourquoi la position chinoise est si importante

Si la Chine participe, la Russie pourrait également être plus disposée à faire de même. Le pays a un rôle clé à jouer dans la question ukrainienne. Le régime de Pékin entretient des contacts étroits avec la Russie. Le président chinois Xi Jinping qualifie Vladimir Poutine de «vieil ami». La grande puissance a également beaucoup d'influence auprès des pays du Sud. Le fait que la Chine soit la puissance dominante au sein des Brics, qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, en est la preuve.

Ce n'est pas le premier coup de frein dans le processus de paix. En amont du Forum économique mondial (WEF) de Davos, les diplomates avaient œuvré début janvier à une rencontre entre le président ukrainien et le Premier ministre chinois Li Qiang - en vain. A l'époque, Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'Ukraine souhaitait impliquer la Chine parce qu'elle jouait un rôle important dans le monde.

Est-ce que Cassis a obtenu quelque chose de ses autres visites?

Le ministre suisse des Affaires étrangères est également reparti les mains vides de sa première étape. Lundi, il a rencontré son homologue Subrahmanyam Jaishankar à New Delhi, la capitale indienne. L'Inde a également signalé son ouverture à un processus de paix, a déclaré notre ministre. Mais les choses en sont restées à cette vague promesse.

Malgré ces revers, Ignazio Cassis semble déterminé. Il a toutefois déclaré qu'il était encore trop tôt pour fixer une date pour le sommet. La Suisse avait évité de le faire dès le début. Il reste donc un peu de temps. Ce qui est clair, c'est que plus les préparatifs prennent de temps, plus les chances de voir les deux camps autour de la table des négociations s'amenuisent.