Protection des enfants: des organisations interpellent le Conseil fédéral

Sept organisations de la société civile appellent à une stratégie de gestion de la pandémie plus durable et plus humaine. Elles ont interpellé le Conseil fédéral à cet effet dans une lettre ouverte, ont-elles fait savoir dans la nuit de lundi à mardi.

Elles estiment qu'il est inacceptable de laisser des enfants et des adolescents, en grande partie non protégés, être contaminés par le coronavirus sans leur demander leur avis. Il est également inacceptable de mettre en danger des personnes vulnérables et d'accepter des centaines de nouveaux cas de Covid long, dénoncent-elles.

Même si la pandémie ne peut pas être contrôlée, toutes les mesures de précaution ne doivent pas être abandonnées, soulignent les organisations.

Ces dernières demandent une stratégie plus durable et plus humaine avec un nombre de cas moins élevé. Une fois que la vague Omicron se sera calmée, il convient à l'avenir d'éviter proactivement les infections massives et les dommages qui en résultent, exigent-elles.

Malgré l'explosion du nombre de cas dans les écoles, le Conseil fédéral a renoncé à faire usage de ses compétences dans le cadre de la loi sur les épidémies et à veiller à une protection minimale uniforme dans les écoles, déplore les organisations. Le Conseil fédéral devrait discuter de nouveaux assouplissements mercredi.

Les sept organisations qui ont signé la lettre ouverte sont «ProtectTheKids», «Kinder schützen - jetzt!», «Corona-Mahnwache», «Long Covid Kids Schweiz», «IG Risikogruppe Schweiz», «Sichere Schule» und «Bildung Aber Sicher CH.» Plusieurs de ces organisations avaient déjà appelé dans le courant du mois de janvier à muscler la lutte contre la pandémie. (sda/ats)