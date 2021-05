International

Médias

CNews est-elle la version française de Fox News?



Image: twitter

CNews est-elle la version française de Fox News?

CNews est une chaîne française d'info en continu, qui affiche fièrement son conservatisme. Alors que l'extrême droite gagne du terrain, les audiences de la chaîne dépassent pour la première fois celles du champion du genre: BFM-TV. Une stratégie à la Fox News?

Cela s'est passé pour la première fois le 3 avril dernier. Les audiences du leader des infos en continu, la chaîne BFM-TV, ont été dépassées par celles de CNews. En France, cette dernière affiche clairement son conservatisme et son penchant à droite, voire extrême droite. Aux Etats-Unis, l'équivalent de CNews s'appelle Fox News et elle a été la chaîne la plus regardée en 2020. Une stratégie de droitisation télévisuelle, qui s'avère donc payante:

Attaque de policiers à Saint-Nazaire : « Ces individus filment pour provoquer », dénonce Matthieu Valet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, dans #HDPros pic.twitter.com/DL3g9BIxM4 — CNEWS (@CNEWS) May 6, 2021

Eric Zemmour, superstar

Ce sont tout de même 900 000 téléspectateurs, en moyenne, qui regardent l'émission phare de la chaîne intitulée «Face à l'info». Diffusée à 19h00, le talk show est surtout porté par un polémiste controversé, véritable star dans l'Hexagone, Eric Zemmour.

A l'image de la campagne présidentielle de 2022

Les politiciens de gauche comme de droite se pressent sur le plateau de la chaîne anciennement appelée i-Télé. Elle a été rebaptisée CNews en référence à son propriétaire, le groupe Canal Plus. D'ailleurs, les dirigeants du puissant groupe de média veulent imposer CNews comme LA chaîne de la prochaine élection présidentielle française, qui aura lieu en 2022.

Les manifestations en Colombie 1 / 11 Les manifestations en Colombie source: sda / esteban felix Copin comme cochon les festivals Plus d'articles «Actu» Travailler en Chine, entre symbole de succès et esclavage moderne Link zum Artikel Twitter s'enflamme au sujet du «baiser non consenti» Link zum Artikel Le don d'organes doit être facilité en Suisse, cap sur les enjeux Link zum Artikel Une énorme fusée chinoise hors de contrôle s'apprête à retomber sur Terre Link zum Artikel