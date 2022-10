image : WATSON

SOCIAL MEDIA ADVERTISING

Social Media Sponsored Video

Best Practice Transfusion CRS

Les vidéos sponsorisées sur les médias sociaux vous permettent d'atteindre le groupe cible plus jeune sur ses canaux préférés. Sur la base d'une co-création, nous créons ensemble des contenus crédibles dans un environnement sur mesure. Après concertation, il est possible de placer des produits et des marques. Les vidéos sont préparées de manière spécifique pour chaque canal et diffusées sur nos comptes TikTok et Instagram dans le sympathique look & feel de watson.

PRIX DU FORMAT*

SA: 25'000 francs

SR: 25'000 francs

SA/SR: 50'000 francs

Instagram Factpost

Best Practice Electrolux

Un fact-post vous offre la possibilité de faire de la publicité sur notre compte Instagram dans un environnement thématique sur mesure. Le thème est déterminé par vous, la réalisation graphique étant assurée par notre équipe Social Media. Votre marque est présentée dans le dernier slide du post et dans la description. De plus, nous créons un lien vers votre compte et vous permettons ainsi d'augmenter votre portée.

PRIX DU FORMAT*

SA: 8000 francs

SR: 2000 francs

SA/SR: 9000 francs

Instagram Factpost Extension Vidéo

Best Practice Transfusion CRS

En complément du facts post, nous portons vos messages auprès du groupe cible avec une vidéo de médias sociaux. Une visibilité maximale et une réalisation professionnelle et sympathique sont garanties.

PRIX DU FORMAT*

SA: 7500 francs

SR: 7500 francs

SA/SR: 15'000 francs

*Les prix indiqués sont toujours des prix bruts.

