Les 46e César jonglent entre conformisme, militantisme et étincelles d'espoir



Les 46e César jonglent entre conformisme, militantisme et étincelles d'espoir

Image: AP AFP POOL

Il ne vous serait jamais venu à l'idée de regarder la cérémonie des César? Pas grave, on l'a fait pour vous. Et on ne le regrette (presque) pas.

«C'est l'histoire de gens intègres, dans une époque qui ne l'est pas»

C'est le retour quasi-unanime des téléspectateurs tous les ans: la cérémonie des César – équivalent français des Oscars, en moins glam' – est l'un des événements les plus malaisants et ennuyeux de la télévision. Cette année n'a pas vraiment dérogé à la règle. Et la pandémie n'a évidement pas aidé...

Devant un parterre groupe restreint de personnalités, la maîtresse de cérémonie, Maria Foïs, a magnifiquement posé les bases:

Deux tests PCR

Les règles sanitaires étaient strictes, aux César, comme l'a confirmé L'internaute: seules les personnes nommées et celles honorées étaient appelées à être présentes. Avec deux tests PCR à chaque fois. L'un fait dans les 48h et l'autre sur place. Evidemment, positif ou pas, le masque était de rigueur pour tout le monde. Logique.

Conforisme, much?

Les récompenses du cinéma français avaient été accusés, l'an ernier, d'entre-soi et de manque de diversité, du coup: les César ont démarré en récompensant deux acteurs noirs comme meilleurs espoirs, Jean-Pascal Zadi et Fathia Youssouf.

«Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir», a déclaré Jean-Pascal Zadi en recevant son prix pour Tout simplement noir, citant l'essayiste Frantz Fanon.

Image: AP AFP POOL

«Ma mission, c'est la mission de l'égalité», a-t-il ajouté, soulignant que son film parlait «avant tout d'humanité», et remerciant des acteurs et cinéastes noirs ou issus de la diversité qui ont «ouvert la brèche» avant lui, d'Omar Sy à Ladj Ly.

Jean-Pascal Zadi, 40 ans, est l'auteur, réalisateur (avec son ami John Wax) et principal interprète de Tout simplement noir, un premier long-métrage, qui a cartonné en salles.

Le film, un faux documentaire, réunit un grand nombre de personnalités noires et métisses, ainsi que des «guests» blancs, comme Mathieu Kassovitz ou Jonathan Cohen. Il suit le parcours d'obstacles de JP, un acteur raté, pour organiser la première grosse marche de contestation noire en France.

Il était temps!

Le problème des César, comme celui du cinéma français en général, c'est celui de vouloir aborder tous les thèmes de mal-être en même temps. Ce qui fait que le spectateur se trouve avec un combat diffèrent toutes les trois minutes et ne sait pas lequel empoigner.

Mais, le cinéma français, c'est aussi Sami Bouajila qui t'explique son parcours, plein de l'histoire que l'on peut déjà lire sur son visage, mais qui répond aux questions qui nous restait.

Il était temps que le cinéma français reconnaisse l'absence d'acteurs Noirs dans ses rangs. La question qui se pose est: sans cette polémique, la même prise de conscience aurait-elle eu lieu?

In memoriam

L'hommage à Jean-Pierre Bacri reste, pour nous, pour moi, l'instant le plus sincère de toute cette soirée. On ressent la nostalgie de ceux qui l'ont côtoyé, le manque de ceux qui l'ont effleuré. On ressent le manque de ceux qui l'ont manqué.

«Laissez-nous exulter»

Laure Calmy, César de la meilleure actrice pour Antoinette dans les Cévennes, que l'on connait dans la série Dix pour cent, s'exprime: «Laissez-nous assouvir notre soif de sens ou de non-sens, laissez-nous exulter devant les œuvres d’art, laissez-nous nous exiler dans nos imaginaires, laissez-nous entendre ce qui fait de nous des êtes humains.»

Image: EPA AFP POOL

Charlotte Rampling et son hommage aux réalisateurs

«C'est à travers des films que vous me bouleversez comme vous le faites,» selon Charlotte Rampling.

«Adieu les cons»

Albert Dupontel a annoncé, depuis des mois, qu'il ne serait pas présent à la cérémonie. Il ne croit pas à ce show qui, selon lui, décide qui est le meilleur entre les oeuvres du Louvres. Il ne viendra pas. Il n'est pas venu.