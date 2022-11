Nick Bollettieri (à gauche) avec son élève le plus turbulent, Andre Agassi.

Mort de Nick Bollettieri, éleveur de bulldogs

Figure patriarcale du tennis moderne, Nick Bollettieri en a changé les normes et les gens. Les champions, issus de son académie, ont imposé un nouveau profil de champions coriaces et enragés.

Si l'académie porte toujours son nom, bien après sa vente à IMG pour «une montagne de dollars», comme il aimait à s'en vanter, c'est parce que ce nom-là est associé au succès, la puissance et la gloire. Ce nom est au tennis moderne ce que le trou est au fromage: une force invisible.

Nick Bollettieri fut notre voisin à Wimbledon pendant trois ans. Mais il fut bien plus encore le d'une génération de champions: Andre Agassi, Jim Courier, Boris Becker, Monica Seles, Maria Sharapova, Venus et Serena Williams, etc. Le grand Nick a quitté ce monde dimanche à l'âge 91 ans, à l'état quasi squelettique, mais avec ce sourire canaille qu'il portait en toutes circonstances, pour narguer les problèmes et ceux qui lui en causaient. Des problèmes qu'il chassait à coups de préceptes, en ricanant de ses dents

De 6 à 20 ans, ils continuent de débarquer par milliers à l'académie Bollettieri, banlieue popu de Bradenton, Floride, parmi les palmiers et les effluves de friture. Cette usine à champions reste la fierté d'un boulevard que les autorités ont rebaptisé au nom de son notable. On y cultive le sens du sacrifice sur cent hectares, allées interminables aux perspectives lointaines, courts alignés par dizaine, journées in, rythmés par les aboiements belliqueux des baby cadors.

Car le compliment: un bulldog.



Les parents arrivent du Texas ou de l'Oural, leur progéniture en bout de main, exaltés par le rêve américain. Ce fut le cas de l'actuelle numéro deux mondiale, Maria Sharapova. Un beau matin, Yuri Sharapov a sonné au portail de l'académie, sa fille de 9 ans sous le bras, avec 700 dollars en poche, aucun réseau, pas un mot d'anglais. Pour financer le droit d'admission, le Sibérien a cumulé les petits boulots: ouvrier de chantier, éboueur, jardinier, garçon de café. «Je n'oublierai jamais, sourit Bollettieri. C'était une démarche familiale menée avec courage mais, surtout, avec une grande perspicacité. Ces deux-là savaient où ils allaient, et comment y aller.»