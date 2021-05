Malgré le Covid, jamais les voyageurs ne sont partis aussi... longtemps

«Au Mexique, c'est comme si le Covid n'existait pas»

Avec plus de 200 000 morts au compteur, le Mexique est l'un des pays les plus endeuillés par la pandémie. Pourtant, la fête continue. Et sans gestes barrières. Une touriste suisse présente sur place nous raconte.

Tulum, Playa del Carmen ou encore Cancun. En pleine pandémie mondiale, les stations balnéaires mexicaines font rêver. Et pour cause, le pays a l'une des politiques de voyage les plus détendues du monde. Ni test, ni mise en quarantaine ne sont exigés pour les arrivées internationales. Et les restos, bars et boîtes de nuit sont ouverts.

Nina, originaire du canton de Vaud, est actuellement sur place. Elle a posé ses valises au Mexique il y a six semaines avec l'envie de changer d'air. Et ça n'a …