Le Conseil fédéral donne son ok au F-35 américain



Image: EPA

Cette fois ça y est: le Conseil fédéral donne son OK au F-35 américain

Le Conseil fédéral a fait son choix: il opte pour l'avion de chasse américain F-35, pour remplacer, à terme, les F/A-18, eux aussi américains. Trente-six appareils devraient être commandés pour un total inférieur à six milliards de francs.

Le Conseil fédéral a pris sa décision concernant le futur avion de combat de l’armée suisse. Son choix se porte sur le F-35 du fabricant américain Lockheed Martin, a-t-il communiqué mercredi dans l’après-midi. Il proposera au Parlement l’acquisition de 36 de ces appareils, pour un coût inférieur à six milliards de francs, l’enveloppe approuvée à 51,1% par le peuple le 27 septembre dernier, sans qu’il sache alors quel modèle serait retenu.

Le gouvernement a par ailleurs décidé d’acquérir pour deux milliards de francs cinq unités de feu du système de défense sol-air de longue portée (DSA LP) Patriot, du constructeur Raytheon, également américain. Ce missile a pour fonction première d’intercepter des missiles ennemis. En verticalité, il est capable d’atteindre 20 000 mètres et «largement» plus de 50 kilomètres en horizontalité. F-35 et Patriot assureront à eux deux la défense aérienne de la Suisse.

Sur trente ans, la période d’exploitation prise en compte, les coûts globaux du F-35 devraient atteindre 15,5 milliards de francs, soit 2,5 milliards de moins que la dépense maximale envisagée. Il s’agit de l’offre la moins chère des quatre modèles qui se disputaient le marché suisse: outre le F-35 de Lockheed Martin, le F/A-18 Super Hornet de Boeing, l’Eurofighter d’Airbus avec leadership allemand, le Rafale du français Dassault). Le coût global, sur 30 ans également, du missile Patriot, devrait s’élever, lui, à 3,5 milliards environ.

Pourquoi celui-ci ?

Les arguments du Conseil fédéral en faveur du F-35, dit furtif, ne sont pas que financiers. Ils sont aussi techniques. Nous reproduisons ici une partie de l’argumentaire transmis à la presse:

«En termes d’efficacité, le F-35A obtient le meilleur résultat grâce à son avance technologique notable sur les autres candidats. Il dispose de systèmes innovants, très performants et largement connectés pour la protection et la surveillance de l’espace aérien. Le F-35A atteint la supériorité pour ce qui est de la maîtrise de l’information, et permet aux pilotes, mieux que les autres candidats, d’avoir une perception plus aiguë de la situation dans tous les domaines d’activités. Cela s’applique en particulier aussi aux tâches quotidiennes du service de police aérienne.»

«De plus, le F-35A est le seul candidat à avoir été développé dès le départ en vue de rendre son interception difficile par d’autres systèmes d’armes. Il jouit ainsi d’une grande capacité de survie, ce qui représente un avantage particulier pour les Forces aériennes suisses.»

«En outre, le fonctionnement relativement simple du système et la supériorité de l’information du F-35A entraînent des modifications au niveau du contenu de l’entraînement et changent le rapport entre les heures de vol et les heures sur simulateur. Il nécessite ainsi environ 20 % d’heures de vol en moins que les autres candidats et près de 50 % de décollages et d’atterrissage en moins que les actuels avions à réaction des Forces aériennes qu’il remplacera.»

«Enfin, en tant que système d’armes le plus moderne, le F-35A devrait conserver son avance technologique pendant longtemps. Compte tenu d’une durée de vie prévue de 30 ans, il s’agit d’un avantage majeur par rapport aux autres candidats.»

Là où il est moins bon

Les raisons fournies par le Conseil fédéral pour justifier son choix, font du F-35 le plus performant des quatre appareils jusqu'ici en compétition. En termes d’«utilité globale» (son association avec le système DSA LP Patriot), il obtient la meilleure note, «336 points», 95 de plus que son poursuivant direct.

Là où le F-35 est moins bon, c’est dans le domaine des affaires compensatoires. Lockheed Martin, c’est-à-dire les Etats-Unis, es tenus d’honorer dans les quatre ans 60% de la valeur de la commande.

Le choix du F-35 pourra apparaître comme le moins risqué sur un plan à la fois commercial, militaire et technologique. Diffusé à grande échelle dans le monde, le F-35 est moins cher que ses concurrents. Il équipe ensuite de nombreuses armées du bloc occidental, Japon compris, qui a décidé de passer commande de cet appareil. Plus près de nous, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, la Grande-Bretagne et la Pologne possèdent des F-35 américains (pas l’Allemagne, qui « vole » en Eurofighter comme la France en Rafale). Coopération et interopérabilité, au sein même de l’OTAN dont la Suisse est un membre fantôme, pouvaient donc plaider en faveur du F-35.

Des Européens – Allemagne et France en tête – vont certainement faire un brin de leçon à la Suisse, mais pas plus qu’à la Belgique ou aux Pays-Bas, pourtant signataires du Traité de Rome en 1957, acte fondateur de l’Union européenne qui viendra plus tard. L’aviation militaire suisse demeure fidèle à son partenaire, les Etats-Unis. On attend maintenant la réaction de la gauche, qui a promis de lancer une initiative populaire si le Conseil fédéral décidait d’acquérir un appareil américain. Pour contester ce choix. Aujourd’hui acté.

