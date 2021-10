Voici les causes possibles de tes maux de tête

Blogs

J'ai la chance de faire partie des personnes qui souffrent très, très rarement de maux de tête. Je réagis donc avec d'autant plus de prudence lorsqu'un de mes enfants adolescents s'en plaint. Mais lorsque la fréquence augmente, je me demande s'il s'agit vraiment d'un simple syndrome de «manque d'envie d'aller à l'école» ou s'il y a autre chose qui se cache là-derrière.



Pour être tout à fait honnête, mes maux de tête sont généralement directement liés à une certaine consommation d'alcool. Et comme j'ai développé un certain bon sens avec l'âge – du moins au niveau des soirées arrosées –, ces douleurs n'arrivent pas trop souvent. Mais pour mes enfants, c'est différent. Certes, ils ne souffrent pas si souvent de maux de tête, mais ils en ont plus que moi. C'est donc le moment de se pencher sur la question de l'origine (potentielle) du mal.



Sachez pour commencer qu'il existe trois types principaux de maux de tête: les céphalées de tension, les migraines et les algies vasculaires de la face.



La céphalée de tension est la forme la plus fréquente de maux de tête. Cette douleur sourde et pressante commence souvent au niveau du cou et accompagne souvent sa «victime» en arrière-plan. Les causes possibles sont nombreuses: stress psycho-social, manque de sommeil, grincement des dents, position assiste prolongée, mauvaise posture ou encore mauvais éclairage au travail. Toutes ces causes entraînent des tensions au niveau du cou qui irradient ensuite dans la tête.



est la forme la plus fréquente de maux de tête. Cette douleur sourde et pressante commence souvent au niveau du cou et accompagne souvent sa «victime» en arrière-plan. stress psycho-social, manque de sommeil, grincement des dents, position assiste prolongée, mauvaise posture ou encore mauvais éclairage au travail. Toutes ces causes entraînent des tensions au niveau du cou qui irradient ensuite dans la tête. Contrairement à la céphalée de tension, la migraine est perçue comme une douleur lancinante et pulsatile, semblable à un orage dans la tête. Il n'est pas rare qu'elle soit accompagnée d'une forte sensibilité au bruit et à la lumière, de nausées et de vomissements. Les causes exactes sont toujours un mystère pour la recherche. On suppose que les gènes jouent un rôle et que certaines substances messagères dans le cerveau font l'objet d'un déséquilibre. Les facteurs qui déclenchent les crises de migraine sont notamment les fluctuations hormonales, les modifications du rythme du sommeil, le stress, le froid ou le bruit. Il n'existe aucun traitement de la migraine à ce jour.



est perçue comme une douleur lancinante et pulsatile, semblable à un orage dans la tête. Il n'est pas rare qu'elle soit accompagnée d'une forte sensibilité au bruit et à la lumière, de nausées et de vomissements. On suppose que les gènes jouent un rôle et que certaines substances messagères dans le cerveau font l'objet d'un déséquilibre. Les facteurs qui déclenchent les crises de migraine sont notamment les fluctuations hormonales, les modifications du rythme du sommeil, le stress, le froid ou le bruit. Il n'existe aucun traitement de la migraine à ce jour. L'algie vasculaire de la face est plutôt rare. Elle apparaît d'un côté de l'œil et irradie vers la tempe. Elle s'accompagne souvent de larmoiements et de rougeurs oculaires ainsi que de transpiration et de congestion nasale. Elle survient de manière épisodique et peut durer de quelques minutes à deux ou trois heures. Les causes ne sont pas claires. Cependant, on a constaté que la nicotine, la lumière scintillante, l'air de haute altitude ou les aliments contenant de l'histamine et de la tyramine comme le chocolat, le fromage ou les noix, par exemple, augmentaient la douleur.



On parle également de maux de tête «secondaires», c'est-à-dire de maux de tête qui surviennent comme symptômes d'autres maladies. Il s'agit notamment des inflammations, des maladies ORL, des abcès dentaires, des maladies des vertèbres cervicales, de l'hypertension artérielle sévère ou des infections. Il peut s'agir d'un symptôme relativement bénin (par ex. lors d'un rhume normal) mais aussi d'un symptôme d'une maladie grave. Plus les maux de tête sont intenses et prolongés, plus il faut consulter un médecin rapidement. La médecine précise également que si la douleur survient de manière soudaine au niveau du front ou de l'arrière de la tête et qu'elle s'intensifie avec le mouvement, et/ou si elle est accompagnée de vertiges ou de troubles de la vue, cela peut être le signe d'une maladie grave.



Mais en faisant mes recherches, j'ai également découvert des sortes de maux de tête inhabituels dont je ne veux pas vous priver – il faut aussi sourire de temps en temps, même avec des sujets sérieux:​

Maux de tête liés au sexe: L'augmentation soudaine de la pression sanguin fait augmenter l'intensité de la douleur de manière proportionnelle à l'excitation sexuelle. C'est bête. Ou pas. («Désolé, chéri, le sexe me fait mal à la tête.»)



L'augmentation soudaine de la pression sanguin fait augmenter l'intensité de la douleur de manière proportionnelle à l'excitation sexuelle. C'est bête. Ou pas. («Désolé, chéri, le sexe me fait mal à la tête.») Maux de tête liés à l'haltérophilie: La douleur survient lors d'un effort physique, en particulier lorsqu'il y a un changement rapide d'activité physique. La cause en est l'augmentation de la pression dans les veines. Super excuse. («Aller au fitness? Désolé, ça me donne des maux de tête».).



La douleur survient lors d'un effort physique, en particulier lorsqu'il y a un changement rapide d'activité physique. La cause en est l'augmentation de la pression dans les veines. Super excuse. («Aller au fitness? Désolé, ça me donne des maux de tête».). Maux de tête liés au sommeil: Ces maux de tête sont rares et surviennent généralement après l'âge de 60 ans. La douleur survient au milieu de la nuit, souvent à peu près à la même heure. Les médicaments ne sont pas les seuls à pouvoir les soulager; c'est aussi le cas de la caféine. Bonne nouvelle pour les accros au café. («Comment ça, je ne peux pas dormir quand je bois du café le soir? Au contraire!»)



Et pour terminer, trois idées fausses qu'il convient de dissiper:

«Les maux de tête nécessitent un repos absolu»

C'est vrai uniquement pour les crises de migraine. Dans le cas des céphalées de tension, c'est exactement l'inverse qui se produit: se promener soulage la tension et donc aussi la douleur.



«Renoncer au sucre soulage les maux de tête»



Hélas, non. Si une alimentation équilibrée peut certes atténuer les symptômes – les carences en vitamines les aggravent –, renoncer au sucre ou aux glucides ne sera pas la solution.



«La pollution électromagnétique déclenche des maux de tête»



Il n'existe aucune preuve que les radiations des smartphones, télévisions, ordinateurs et autres appareils du genre provoquent des maux de tête. Cependant, fixer en permanence l'écran d'un PC ou d'un téléphone portable est non seulement fatigant pour les yeux, mais favorise également les tensions à la base de douleurs dues à une mauvaise posture.



Bilan

Sachant que mes enfants ne souffrent pas de migraine ou d'une quelconque maladie grave, ce sont probablement des exemples typiques de la «génération maux de tête». Ils passent des heures devant des écrans, étudient sur des PC ou des tablettes, assis en tailleur sur leur lit, fixant en même temps un téléphone portable sur leurs genoux. Pas étonnant, donc, qu'ils soient constamment tendus. Il serait donc utile qu'ils s'assoient à nouveau à leur bureau pour étudier au lieu de le considérer comme une simple surface de rangement. Mais on dirait que la douleur n'est pas suffisamment élevée jusque-là pour leur faire changer de pratique.



Et vous, faites-vous partie des personnes qui souffrent de maux de tête? Qu'est-ce qui vous soulage? Comment les prévenir? Partagez vos conseils dans les commentaires!



A propos de l'auteure: Sandra Casalini écrit sur à peu près tout ce qui touche à son quotidien – avec une franchise toujours sans pitié et beaucoup d'auto-ironie. C'est d'ailleurs la tonalité de son blog «A votre santé», qui paraît dès à présent une semaine sur deux sur watson. L'approche de Sandra en matière de santé est la même que celle qu'elle a adoptée pour élever ses enfants: elle n'est pas experte mais elle s'en sort plutôt bien dans les deux. Parfois avec de l'aide, parfois sans.



Les textes de Sandra Casalini sont régulièrement publiés dans le magazine pour parents «Fritz und Fränzi» et dans la «Schweizer Illustrierte». Elle donne également un aperçu hebdomadaire de sa vie avec des ados sur le blog de la «Schweizer Illustrierte» intitulé «Der ganz normale Wahnsinn» («La folie ordinaire»).



