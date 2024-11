Se rendre au musée en toute décontraction avec les transports publics. image: CFF

En Train

Voici 7 musées super à rejoindre facilement avec les CFF

Nous vous présentons 7 musées très spéciaux – entre le massif du Jura et les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne. De Vallorbe à Neuchâtel en passant par Bienne, des expériences uniques s'offrent à vous!

michael grube

Plus de «Blogs»

Contenu en partenariat avec les CFF



Info

Laisse-toi inspirer par ces musées de la région Jura & Trois-Lacs et profite des avantages des transports publics : des horaires d'arrivée planifiables, des lieux de montée et de descente flexibles et des offres attractives. Pourquoi les transports publics sont-ils le meilleur choix?



Montez à bord et amusez-vous : les enfants voyagent à prix réduit ou même gratuitement dans toute la Suisse avec les transports publics:



Offre

Offres spéciales : Profite de billets dégriffés avec jusqu'à 50 % de réduction et de cartes journalières dégriffées à partir de 29 francs. Plus tu réserves tôt, moins tu paies :



Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Le contenu de ce blog est en partenariat avec les CFF.Laisse-toi inspirer par ces musées de la région Jura & Trois-Lacs et profite des avantages des transports publics : des horaires d'arrivée planifiables, des lieux de montée et de descente flexibles et des offres attractives. Pourquoi les transports publics sont-ils le meilleur choix? cff.ch/avantages Montez à bord et amusez-vous : les enfants voyagent à prix réduit ou même gratuitement dans toute la Suisse avec les transports publics: cff.ch/enfants Offres spéciales : Profite de billets dégriffés avec jusqu'à 50 % de réduction et de cartes journalières dégriffées à partir de 29 francs. Plus tu réserves tôt, moins tu paies : sbb.ch/economiser Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Les trois automates Jaquet-Droz font partie des pièces maîtresses du musée. image: Guillaume Perret

Depuis la gare de Neuchâtel, vous pouvez rejoindre le Musée d'art et d'histoire en environ 12 minutes à pied, directement au bord du lac de Neuchâtel. Ne manque pas l'exposition permanente «Mouvements», qui propose un regard frais et interdisciplinaire sur le thème de la mobilité à travers 200 objets de la collection. Chaque premier dimanche après-midi du mois, les célèbres automates Jaquet-Droz prennent vie – trois œuvres d'art uniques de l'horlogerie neuchâteloise du 18e siècle. Le musée abrite également des œuvres de Courbet, Monet, Renoir et d'autres artistes célèbres.

L'entrée au musée est gratuite le mercredi et avec la Neuchâtel Tourist Card, l'entrée est même gratuite.

Maison de l’Absinthe à Môtiers

A la Maison de l'Absinthe, il y a beaucoup à apprendre - et à déguster! image: Maison de l'Absinthe

La Maison de l’Absinthe est située au cœur de la petite ville de Môtiers dans le Val-de-Travers. Depuis la gare, rejoignez cette destination incontournable pour les amateurs d'absinthe en seulement quelques minutes. Dans l'ancien Hôtel de District, vous trouverez une exposition sur l'histoire de la «fée verte» et vous apprendrez comment cet alcool spécial est fabriqué et d'où proviennent ses ingrédients. Après la visite, il est possible de déguster près de 30 types différents d'absinthe au bar et bien sûr en acheter dans la boutique.

Moulins souterrains du Col-des-Roches, Le Locle

Les audioguides informatifs te guident à travers le monument industriel. image: Guillaume Perret

Le train vous conduit à la gare du Col-des-Roches, d'où on peut rejoindre les moulins souterrains en environ 7 minutes à pied. Là, vous découvrirez un monument industriel unique, 23 mètres sous terre. Une promenade fascinante vous fera découvrir l'histoire de cette invention étonnante du 17e siècle et l'ingéniosité des habitants de la région. En hiver, il est possible de visiter cette véritable usine souterraine du mardi au dimanche. Mais pensez à vous habiller chaudement: il fait constamment 7 degrés dans la grotte. Il est également conseillé d'être en bonne forme physique, car la visite comprend de nombreux escaliers.

Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont

Qu'est-ce que le Jura ? Le musée de Delémont te l'explique. image: Jura Tourisme

Pour rejoindre le Musée jurassien d'art et d'histoire, prends le train jusqu'à la gare de Delémont et continue à pied pendant environ 13 minutes. Le musée est situé au cœur de la charmante vieille ville et propose, en plus des expositions temporaires, une exposition permanente intéressante qui, à travers des clichés et des symboles, explique l'histoire du plus jeune canton suisse et tout sur la pierre et le massif du Jura, le «Tête de Moine» – le fromage typique de la région et bien plus encore.

Le musée dispose d'un espace d'accueil avec boutique et cafétéria et propose des visites guidées publiques tous les samedis et dimanches.

Musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe

Pour les petits et les grands fans de trains, la grande installation ferroviaire miniature est un must. image: Vincent Bourrut

Le musée, situé dans la majestueuse grande forge, est accessible depuis la gare de Vallorbe après une marche d'environ 12 minutes. Ici, vous découvrirez de près un morceau d'histoire industrielle dans un complexe construit en 1495 et utilisant la force hydraulique de l'Orbe avec six roues à aubes. De plus, vous pourrez admirer un réseau de trains miniatures avec des modèles suisses et étrangers sur un total de 227 mètres de voies.

Dans la boutique, vous trouverez divers articles forgés à la main ainsi que des bijoux, des limes de Vallorbe, des couteaux suisses, des boîtes à musique et bien plus encore.

Cité du Temps à Bienne

Le design du musée a été conçu par l'architecte japonais de renommée mondiale Shigeru Ban. image: Cité du Temps

Vous pouvez rejoindre cette «Cité du Temps» depuis la gare de Bienne en prenant les lignes de bus 2, 3, 4 et 72. Descendez simplement à l'arrêt «Omega». Le bâtiment fascinant réunit le style ludique et joyeux de la marque Swatch et le caractère luxueux d'Omega sous un même toit. Sur deux étages, vous découvrirez l'histoire des deux marques cultes à travers des films, des objets et des éléments interactifs. À propos, l'entrée dans le monde passionnant du temps est gratuite.

Centre Visiteurs Camille Bloch à Courtelary

Presque comme au pays de cocagne: chez Camille Bloch, le chocolat coule du robinet! image: Ariane Pochon

Une aventure chocolatée vous attend au pied du Chasseral. On y accède facilement en train via La Chaux-de-Fonds ou Bienne. Depuis la gare de Courtelary, il ne reste que 5 minutes à pied jusqu'au centre visiteurs Camille Bloch. Ici, vous trouverez bien plus qu'un musée, car le monde de l'expérience autour des marques cultes Ragusa et Torino avec ses expériences interactives et la fabrication en direct des produits éveillera tous tes sens. Et bien sûr, on profitera d'une dégustation de chocolat à la fin de la visite!

Non seulement les familles apprécieront également les ateliers, le bistrot et la boutique, mais aussi le parc avec aire de jeux et aire de pique-nique – le tout au milieu du magnifique paysage du Chasseral.