Activités au grand air: nos conseils pour cet hiver

Balade en raquettes aux Diablerets. image: Roman Tyulyakov

Les activités à faire absolument dans les alpes suisses

L’hiver dans les Alpes suisses ne se limite pas aux sports de glisse. Si vous ne faites pas de ski ou si vous cherchez une alternative pour varier les plaisirs, les Alpes Vaudoises, la Région Dents du Midi ou Verbier offrent une multitude d’activités hivernales non seulement exaltantes, mais aussi apaisantes. Et grâce aux trains Verbier Express et VosAlpes Express, se rendre dans ces magnifiques régions n’a jamais été aussi simple et confortable.

lilli fennes

Alpes Vaudoises

Les Alpes Vaudoises sont idéales pour celles et ceux qui veulent prendre l’air, s’évader dans la nature et profiter de magnifiques panoramas. Voici quelques-unes des activités à découvrir.

Balade hivernale: itinéraire Rochegrise – Le Golf

Randonnée hivernale dans les Alpes Vaudoises image: Olivier Fatzer

Si vous souhaitez flâner en plein hiver, la balade hivernale depuis ou jusqu’au Golf de Villars est idéale. Cette promenade vous permet de profiter de la tranquillité des montagnes tout en admirant des vues spectaculaires. Vous pouvez descendre à Villars à pied ou en train (arrêt du Golf), ou faire la balade dans le sens de la descente.

Comment vous y rendre:

Départ de la randonnée: gare de Roches Grises – en train jusqu’à Bex, puis en train jusqu’à Villars-sur-Ollon, puis en train jusqu’à Roches Grises.

Arrivée de la randonnée: gare de Villars-sur-Ollon, Golf.

Vue panoramique: Peak Walk by Tissot

Panorama sur les Alpes depuis le Peak Walk by Tissot. image: Glacier3000

Pour les amatrices et amateurs de panoramas sans ski, le Peak Walk by Tissot à Glacier 3000 est une expérience incontournable. Ce pont suspendu à 3000 mètres d’altitude unique au monde vous offre une vue imprenable sur les Alpes et les montagnes alentour. D’une longueur de 107 mètres et d’une largeur de 80 centimètres, il est accessible à toutes et à tous, et ce, toute l’année, sous réserve des conditions météorologiques. Vous pouvez profiter de l’offre combinée RailAway sur la montée et la descente en téléphérique.

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Les Diablerets, puis en bus jusqu’à Col-du-Pillon, Glacier 3000 où vous attendront deux téléphériques qui vous emmèneront jusqu’à Glacier 3000.

Raquette: circuit des Lacs

Balade en raquettes dans les Alpes Vaudoises. image: Matthias Lehmann - Visualps.ch

Le circuit des Lacs à Villars est un itinéraire d’altitude magnifique pour les amoureuses et amoureux de la nature. Le parcours traverse des forêts enneigées et contourne des lacs gelés. Un véritable havre de paix. Avec ses 5 kilomètres et son dénivelé positif de 220 mètres, le circuit est adapté à toutes et tous dans de bonnes conditions météorologiques. En ce moment, une exposition de photographies captivantes du Grand Nord vous attend sur le circuit. Ces images, signées par le photographe et aventurier David Rouge, retracent ses expéditions réalisées au cours des 7 dernières années.

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Bex puis en train jusqu’à Col-de-Bretaye

Région Dents du Midi

La Région Dents du Midi est une destination parfaite pour profiter de l’hiver en découvrant des paysages à couper le souffle. Voici quelques idées pour découvrir cette région sans dévaler les pentes.

Balade hivernale: chemin de l’Aiguille

Le Chemin de l’Aiguille à Champoussin offre une belle balade hivernale qui vous emmène à 1800 mètres d’altitude jusqu’aux Crosets, sur les hauts de la vallée d’Illiez. Le point le plus haut se situe au «Pas de Croisette» et dispose d’un magnifique point de vue sur les Dents Blanches et la Pointe de l’Au. En cours de route, le Relais Panoramique vous accueille pour une pause gourmande sur sa terrasse ensoleillée. Vous pourrez y déguster l’une des spécialités suisses les plus réputées: les röstis!

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Les Diablerets, puis en bus jusqu’à Col-du-Pillon, Glacier 3000

Vue panoramique: sommet de la Foilleuse

Prendre de la hauteur et satisfaire son appétit face aux Dents du Midi. image: jbbieuville

Rendez-vous au sommet de la Foilleuse en télécabine pour profiter d’une vue imprenable sur les Dents du Midi. La télécabine n’étant pas réservée aux skieuses et skieurs, vous pouvez l’emprunter à pied et faire le retour en télécabine également, sans avoir besoin de dévaler les pentes. Un délicieux menu vous attend au restaurant Croix-de-Culet ou au restaurant de la Foilleuse avec un menu 3 plats (entrée, plat et dessert) ou une fondue au fromage. Grâce à l’offre «Menu Point de Vue», vous pouvez bénéficier d’un rabais de 20% sur le prix initial du forfait piéton aller-retour.

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Les Diablerets, puis en bus jusqu’à Col-du-Pillon, Glacier 3000

Raquette: de Frachette à Champoussin

Balade en raquettes à travers la forêt enneigée. image: litescapemedia

Les amatrices et amateurs de raquettes seront ravis de rejoindre Champoussin, à 1600 mètres, sur les hauts de la vallée d’Illiez. Ce parcours est particulièrement beau, offrant une vue sur les montagnes environnantes. Quelques passages escarpés sont à prévoir, pour un dénivelé positif de 366 mètres. Avant de redescendre vers les chalets de Champoussin, n’hésitez pas à vous arrêter à l’auberge-restaurant Chez Gaby. Elle vous propose des mets délicats ou des en-cas rapides pour une pause plus courte.

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Aigle, puis en train jusqu’à Val d’Illiez, puis en bus jusqu’à Champoussin, téléski Champeys.

Verbier

Verbier est une station où l’on peut allier activités sportives et détente. En prenant de la hauteur, vous pourrez admirer ses panoramas incroyables.

Balade hivernale: ruinettes vers La Chaux

Balade à pied au coeur de la nature enneignée image: Verbier 4Vallées

La balade hivernale depuis les Ruinettes jusqu’à La Chaux vous offre une vue splendide sur le massif des Combins. La balade fait 5 km aller-retour. Tout au long du sentier, vous pouvez également admirer les sculptures du 3D-Parc. Le 3D-Parc est une exposition de sculptures d’artistes internationaux invité·e·s par la Verbier 3-D Foundation. Pour une pause gourmande, passez par la terrasse du restaurant Le Dahu, où sont concoctés de délicieux plats authentiques.

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Le Châble VS, puis télécabine jusqu’à Croix-des-Ruinettes.

Vue panoramique: Mont-Fort

Panorama au Mont Fort. image: Verbier 4Vallées

Pourquoi ne pas découvrir le domaine de Verbier d’une manière différente? À pied, vous pouvez rejoindre la plateforme panoramique du Mont-Fort et sa vue à couper le souffle à 3300 mètres d’altitude. Vous serez entourés par des sommets mythiques tels que le Cervin, le Mont-Blanc, le Grand Combin et la Dent d'Hérens. Ensuite vous pouvez profiter de faire une pause gourmande à l’igloo du Mont-Fort, où vous pourrez déguster une fondue savoureuse.

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Le Châble VS, puis les remontées mécaniques jusqu’au Mont-Fort.

Zipline: Mont 4 Zipline

Mont4 Zipline pour le plein de sensations fortes. image: Verbier 4Vallées

Que diriez-vous de tester la zipline la plus haute du monde? Vous vivrez une expérience palpitante à plus de 100 km/heure, avec un dénivelé négatif de 383 mètres. À l’arrivée, un système de freinage tout en douceur vous dépose sur une plateforme où vous pouvez vous remettre de vos émotions. Comme toutes activités de montagne, la zipline est soumise aux conditions météorologiques. Il est donc conseillé de vous renseigner avant de réserver votre billet. En cas d’annulation, il vous sera évidemment possible de reporter votre réservation sur une autre date.

Comment vous y rendre: en train jusqu’à Le Châble VS, puis les remontées mécaniques jusqu’au Mont-Fort.

Pourquoi choisir les trains Verbier Express et VosAlpes Express?

Se rendre dans les Alpes Vaudoises, la Région Dents du Midi ou Verbier n’a jamais été aussi simple et agréable qu’avec les trains Verbier Express et VosAlpes Express. Ces trains sont spécialement mis en place durant la saison hivernale. Ils circulent les week-ends et jours fériés pendant toute la saison pour faciliter l’accès aux loisirs en montagne. Cette saison, ils circuleront les week-ends et jours fériés du 15 décembre 2024 au 27 avril 2025.

Avantages pratiques:

Confort et simplicité: un voyage agréable, sans le stress des bouchons ni les soucis de stationnement. Vous pouvez vous contenter d’admirer la vue des montagnes enneigées, à l’aller comme au retour.

un voyage agréable, sans le stress des bouchons ni les soucis de stationnement. Vous pouvez vous contenter d’admirer la vue des montagnes enneigées, à l’aller comme au retour. Accessibilité: Le Verbier Express relie directement l’aéroport de Genève à la gare du Châble, passant par plusieurs villes de l’arc Lémanique et permettant ainsi de se rendre au pied des pistes de Verbier sans changement. Le VosAlpes Express, quant à lui, relie directement Fribourg à la gare du Châble. Il offre également de bonnes correspondances à Aigle et Bex pour rejoindre les stations des Alpes Vaudoises ou des Portes du Soleil. De bonnes correspondances depuis toute la Suisse romande vous permettent également de monter à bord du Verbier Express ou du VosAlpes Express dans les gares intermédiaires.

Le Verbier Express relie directement l’aéroport de Genève à la gare du Châble, passant par plusieurs villes de l’arc Lémanique et permettant ainsi de se rendre au pied des pistes de Verbier sans changement. Le VosAlpes Express, quant à lui, relie directement Fribourg à la gare du Châble. Il offre également de bonnes correspondances à Aigle et Bex pour rejoindre les stations des Alpes Vaudoises ou des Portes du Soleil. De bonnes correspondances depuis toute la Suisse romande vous permettent également de monter à bord du Verbier Express ou du VosAlpes Express dans les gares intermédiaires. Maîtrise du budget: profitez de billets dégriffés allant jusqu’à -70% sur le voyage en prenant vos billets à l’avance. Plus vous réservez tôt, plus l’économie est importante.

profitez de billets dégriffés allant jusqu’à -70% sur le voyage en prenant vos billets à l’avance. Plus vous réservez tôt, plus l’économie est importante. Durabilité: en optant pour le train, vous contribuez à la protection de l’environnement.

Cette combinaison de tranquillité, confort et facilité d’accès rendra vos excursions encore plus agréables. Prenez de la hauteur et explorez ces magnifiques régions des Alpes suisses, tout en profitant d’activités variées et accessibles à tous!