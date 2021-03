Les 12 signes du zodiaque de la semaine (le 8 va vous surprendre 🤯)

Blogs

Quand vous regardez les Ă©toiles, vous vous dites que vous ĂȘtes bien peu de choses. Quand je le fais, je ne vois rien parce que j'habite en ville et qu'il y a de la pollution lumineuse. Mais je devine votre semaine.

L'horoscope, c'est quoi? Chaque dimanche soir, vous avez rendez-vous avec la météo des étoiles; l'Info trafic des astres; la carte des humeurs de l'espace. Tout ça, avec de l'actu et des réflexions «ascendant-deuxiÚme-degré».

Chez vous, BĂ©lier ♈, ça va pas fort. La diagonale Mars-Mercure, vous brime: vous ne vous sentez pas Ă©coutĂ©s. MĂȘme si on vous dit le contraire, vous aurez l'impression que le seul droit que vous avez, c'est d'en avoir moins que les autres. Comme les femmes le 8 mars. Et comme celles qui portent un voile et vivent en Suisse, le 7 mars, Ă l'annonce des rĂ©sultats des votations.

Vous, qui lisez cet horoscope: «Ça y est, ça dĂ©nonce. Tu vas voir qu'il va encore parler d'Ă©criture »

...inclusive.

S'il fallait un adjectif pour dĂ©crire votre semaine, ce serait celui-lĂ , chers Taureau ♉. Alors, une semaine inclusive:

Est-ce une simple politesse, pour le vivre ensemble? Est-ce le symbole d'un militantisme acharné? (Est-ce que poser des questions plutÎt neutres permet de ne pas se mouiller?)

Jupiter et Saturne ne sont pas d'accord. «Le Temps» et la RTS non plus.

Image: Reddit / watson

GĂ©meaux ♊ vous ĂȘtes des battants. Vous ne perdez jamais, soit vous apprenez, soit vous ĂȘtes «contents d'avoir pu amener le sujet dans le dĂ©bat public».

Bref, c'est la bonne semaine pour vous lancer en politique.



Cancer ♋: votre couple bat de l’aile. Cassez la routine au lieu des couilles/ovaires de votre partenaire. Si vous n’ĂȘtes pas en couple, c’est que vos parents se sont trompĂ©s dans votre date de naissance. Oui, cette semaine TOUS les Cancer sont en couple (et cet horoscope est fiable).

Une semaine nulle pour vous les Lion ♌. DĂ©solĂ©, c'est la faute de Pluton (qui vit mal de ne plus ĂȘtre une planĂšte).

Si vous avez un restaurant, pensez Ă une reconversion professionnelle. Il y a certainement d'autres mĂ©tiers, oĂč la vie n'est pas qu'une tartine de m****:

Image: Keystone

Vierge ♍: si tout allait bien sentimentalement ces derniers jours (rappelez-vous, vous Ă©tiez plus chauds que le climat la semaine derniĂšre), un coup d'arrĂȘt est Ă venir. En tout cas d'aprĂšs l'horoscope de l'IllustrĂ©:

«Ça chahute grave.»

Pareil pour celui de Femina:

«Ne soyez pas déraisonnable, vous pourriez bien le regretter sous peu.»

Pourtant, les astres sont clairs de mon cÎté: tout roule. La morale de l'histoire: il faut profiter de la semaine?

Non, il faut simplement arrĂȘter de lire les autres horoscopes.

L'heure est Ă la diĂšte pour les Balance ♎. Si vous prenez trop de poids, on finira par vous le reprocher. Comme avec la task force COVID suisse.

Les Scorpion ♏ sont des prĂ©dateurs essentiellement insectivores. Ils se nourrissent uniquement de proies vivantes qu'ils paralysent Ă l'aide de leur venin ou maintiennent solidement entre leurs pinces.

Source: Wikipédia.

Image: shutterstock / watson

Chers Sagittaire ♐, un vent d'indĂ©pendance vous porte. Ne faites pas comme JoĂ«l Dicker (qui a crĂ©Ă© sa propre maison d'Ă©dition).

Si vous voulez gagner votre vie avec la langue française, le métier le plus sûr reste journaliste (c'est dire si c'est précaire).

Et les Capricorne ♑ d'ajouter: «En plus, celle qui jouait le mieux avec la langue de MoliĂšre, ça reste sa femme.»

Si vous ĂȘtes le canton de Vaud – un peu Verseau ♒ mais aussi beaucoup mieux que GenĂšve – vous prenez des rĂ©solutions Ă©colos. Uranus pose la question: interdire le plastique Ă usage unique d'accord mais quid de la capote?

(HĂ© ouais
 y en a lĂ -dedans).

Quel Poissons ♓ a dit:

«Malheureusement, je suis habitué·e Ă subir ce harcĂšlement depuis 10 ans.» Nafissatou Diallo qui parlait de DSK. Britney Spears qui se rasait le crĂąne. Nicolas Sarkozy qui se plaignait de la justice française. Darius Rochebin qui s'Ă©crivait Ă lui-mĂȘme sur Facebook.

D'ailleurs, en parlant de Poissons qui s'en tire bien malgrĂ© des ennuis judiciaires, salutations Ă Pierre Maudet. Rien d'autre Ă ajouter (mĂȘme la Grande Ourse l'avait pas vu venir, celle-lĂ ).

