Image: Keystone / watson

L'horoscope

Aux jeunes étoiles en fleurs

Vous ne trouverez pas de places en terrasse, parce qu'elles seront toutes prises par des journalistes «en reportage». Mais vous allez quand même passer une bonne semaine. Ou pas.

Bélier ♈️, vous êtes contents de la réouverture des terrasses. La vie va enfin pouvoir reprendre son cours, parce que oui, l'important dans votre quotidien c'est un café de l'alcool en extérieur. Mais ça sera aussi bientôt:

Devoir attendre 30 minutes debout pour une place assise

Boire non-stop pour éviter de devoir porter un masque

Finir votre plat du jour sous la flotte ou par 7°, parce que «y'a plus de saison, hein, on sait jamais quoi mettre comme veste. D'ailleurs, l'autre jour…»

Fermez-la et buvez les Bélier, sinon il va falloir remettre votre masque. (Je sens que ça va être pratique, cette nouvelle règle).

Si vous êtes Taureau ♉️, vous vous réjouissez de retourner voir des «événements sportifs avec public à l'extérieur». Alors oui, cela peut vous paraître absurde de pouvoir n'être que 100 personnes, que ce soit dans un stade de 12 000 ou de 300 places.

Mais si vous êtes fan de Neuchâtel Xamax, dites-vous que ça ne change pas grand chose.

Et si vous êtes fan du FC Sion, dites-vous que ça fera moins de témoins.

Et si vous êtes fan du FC Sion, fils du président et directeur sportif, ne portez pas plainte. A la limite, engagez un (vrai) directeur sportif plutôt qu'un avocat, ce sera plus utile.

«Oulah, mais ça dénonce plus qu'à Vichy» râlent les Gémeaux ♊️ en ce début d'horoscope. Oui, parce que vous ne voulez pas vous prendre la tête.

Vous êtes ce genre de personnes qui ne voulez pas regarder de film en version originale sous-titrée, parce que «si on avait voulu lire, on n'aurait pas regardé un film mais PRIS UN BOUQUIN. D'ailleurs, j'adore Guillaume Musso.»

*Soupir*

Donc: votre programme de la semaine? Profiter de la réouverture des fitness évidemment. Là, au moins, on vous force pas à lire.

Est-ce méprisant? Un peu.

Mais c'est Jupiter qui le dit, alors bon.



Cancer ♋️, cette semaine sera difficile. Comme si personne n'avait de temps à vous consacrer. Courage.

Lion ♌️, au-delà de toutes ces réouvertures, ce qui compte pour vous, en grands anxieux, c'est que la situation se détende.

Un conseil, ne cherchez pas «La Liberté réaction courrier des lecteurs» sur Google.



Si vous êtes Vierge ♍️ et garagiste à Fribourg, cherchez «La Liberté réaction courrier des lecteurs» sur Google et si vous voulez bosser cette semaine, ajoutez voiture vandalisée.

Et les Capricorne ♑️ d'en remettre une couche: Si c'est une jolie fille qui a tagué la voiture de La Liberté, c'est OK de dire que c'est une bombe?

Balance ♍️, le retour du soleil et l'été qui s'annonce, ça fait fleurir votre moral. Neptune est catégorique, c'est le moment de planter des fleurs. Un peu comme le Parti socialiste pour sa prochaine campagne:



Image: PS Suisse

Sagittaire ♐️, même si vous ne votez pas forcément à gauche, vous trouvez que c'est une bonne idée:

pour une fois que les socialistes plantent leur semence ailleurs que dans d'autres socialistes…

Les Scorpion ♏️ ont donné 2'500 concerts (dans 80 pays) en 50 ans de carrière. Source: Nostalgie.fr

Image: Shutterstock / watson

Si vous êtes Darius Rochebin, un peu présentateur télé, et pas Verseau ♒️, vous allez passer une bonne semaine, parce que vous êtes «blanchi».

Est-ce que ça veut dire que tout ce qui a été dit sur vous est faux? Ou juste qu'il n'y a rien de pénal? Est-ce que ce flou rend la RTS vraiment plus transparente? Est-ce que votre contrat à LCI n'est pas un placard doré depuis que vous n'êtes plus à l'antenne? Est-ce que Laetitia Krauer et Léa Magnin ont partagé la nouvelle sur Facebook, vendredi?

Tant de questions sans réponse…



Poissons ♓️, la Grande Ourse vous fait douter. Vous ne savez plus exactement qui vous êtes. Après, ce n'est pas une raison non plus pour prendre un coach de vie ou faire sérieusement le test «Quelle salade printanière êtes-vous?» dans Voici, chez le coiffeur.

Vous êtes vous, et c'est déjà super.

