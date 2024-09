Image: Shutterstock/ki-generiert

Voici où faire des économies d'énergie

Bienvenue chez Madame Energie. Certain(e)s d'entre vous la connaissent déjà. J’ai l’honneur d’assumer dès à présent le rôle de la fée des économies d’énergie et de distiller mes meilleurs conseils. Défi numéro un: par où commencer et comment me rendre utile?

J’aime que tout soit bien réglé: mon travail, le ménage, les transports publics et même une visite à mes proches: il n’y a rien qui me rend plus heureuse que d’arriver à faire le plus de choses possible avec le moins d’efforts possible, que ce soit du temps, de l’énergie ou de l’argent. Et idéalement d’en regrouper plusieurs à la fois.

Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch

C’est vrai, cela peut sembler fatigant. Mais avec un peu d’entraînement, j’ai développé une certaine aptitude à entrer dans un «flow». Et concernant les économies d’énergie, cela ne présente que des avantages. Dans mon cas, la principale question est la suivante: comment économiser le plus d’énergie possible avec le moins d’efforts possible?

Depuis que l’on nous a parlé d’une menace de pénurie d’électricité qui est venue gâcher notre quotidien énergétique voilà une éternité (durée ressentie), Internet déborde de conseils sur le sujet: éteindre la lumière, utiliser une bouilloire, éviter le mode veille, baisser le chauffage, etc, etc, etc. Le genre de longues listes dont on a déjà oublié les premiers conseils avant d’arriver à la fin. Et pour certains conseils, je doute qu’ils soient vraiment aussi utiles que ce qu’on veut bien nous faire croire.

Et la lumière fut

Un coup d’œil aux chiffres de la consommation permet de constater que l’ensemble de l’éclairage d’un ménage suisse moyen représente moins de 2% de sa consommation d’énergie. Alors que le chauffage en représente quasiment deux tiers! Du moins si l’on se chauffe encore au mazout ou au gaz. Avec une pompe à chaleur, c’est environ la moitié. En clair, la principale marge de progression en matière d’économie d’énergie se trouve clairement au niveau du chauffage.

Or cela semble quasi impossible dans mon vieil appartement chauffé au gaz naturel. Le système est si rudimentaire que le régulateur de température n’a même pas de paliers. Et mon appartement est si petit qu’il devient très rapidement trop chaud ou trop froid. Mais je trouverai bien une solution, car chaque degré en moins permet d’économiser à peu près 6% d’énergie de chauffage. Ce qui est considérable.

Se doucher à deux, vraiment?

L’eau chaude constitue le deuxième point clé au sein du ménage. Nous utilisons en effet pas moins de 16% de l’énergie pour la douche, la baignoire, la vaisselle, etc. Mais je ne suis pas convaincue par le bien-fondé de prendre uniquement des douches froides ou à deux. Cette dernière variante finit de toute façon par déraper – et je ne parle pas de shampooing. Au lieu de ça, je vais installer des économiseurs d’eau sur les robinets et un pommeau de douche économique dans la salle de bain. Je vous partagerai bientôt ici mon expérience à ce sujet ainsi que mes nouvelles astuces en matière de chauffage.

Le troisième axe principal du ménage, c’est la cuisine. Si l’on additionne la cuisine, la vaisselle, le frigo et le congélateur, on obtient près de 8% de la consommation d’énergie du ménage. Avec un peu d’ambition, il y a donc de quoi trouver là aussi un certain potentiel. Il est donc grand temps de chercher des recettes «tout-en-un». Par chance, il y en a plein sur Internet grâce aux réseaux sociaux. Je n’ai malheureusement pas de lave-vaisselle. Je précise «malheureusement», car s’il était bien utilisé, il serait plus économique que de faire la vaisselle à la main.

Impossible de renoncer à mes séries

Ce qui me laisse encore plus perplexe, c’est le fait que les appareils multimédias dans les ménages consomment aujourd’hui davantage d’énergie que le lavage et le séchage. En tant que dingue de séries, cela me concerne bien sûr, mais je ne renoncerai pas à mes séries – même si elles sont légères et le scénario parfois nunuche. C’est la raison pour laquelle je consacrerai un de mes articles à la question de savoir comment économiser de l’énergie en les regardant en streaming. Et soyons honnêtes, même s’il ne s’agit pas là du thème le plus important de la liste d’économies d’énergie, le sujet concerne bon nombre d’entre nous.

Désolée, chers fans de bolides!

D’ailleurs, à force d’éteindre la lumière et de faire bouillir de l’eau, on oublie souvent le rôle que joue notre mobilité. En Suisse, cela correspond à plus d’un tiers de l’énergie totale et les chiffres sont donc supérieurs à ceux des ménages. Nous la consommons en voiture, en train et en bus et, dans une moindre mesure, pour le transport de marchandises. En matière de consommation d’énergie et d’émissions de CO2, notre moyen de transport préféré (la voiture) bat tous les autres à plates coutures. Mais je ne vous apprends rien. Ce qui m’intéresse davantage, c’est de savoir s’il est possible de conduire de manière écologique même avec un petit budget et combien d’argent on peut économiser avec une voiture électrique. Je consacrerai également un article à ces questions.

Voilà pour le programme. Je vous avoue que je suis d’ores et déjà impatiente de voir les résultats de mes expériences.

PS: Vos astuces en lien avec les économies d’énergie sont bien sûr les bienvenues, alors n’hésitez pas à les partager dans les commentaires!