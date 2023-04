Vintage

Ce psychiatre suisse analysait les nazis pour la CIA

Carl Gustav Jung était aussi un conseiller des services secrets très sollicité. Découvrez les liens cachés de Carl Gustav Jung la célèbre agence d'espionnage américaine.

Médecin et psychiatre suisse, Carl Gustav Jung (1875-1961) est considéré comme le père de la psychanalyse et l’un des plus grands penseurs du XXe siècle. Si ses théories influencent encore une multitude de concepts en psychologie et en psychiatrie, l’histoire n’a pas retenu ses rapports étroits avec certains épisodes des conflits du siècle dernier, et en particulier son influence sur la politique étrangère américaine des années 1950.

Admirateur du national-socialisme depuis les années 1930, Carl Jung changea d’avis de manière assez radicale durant la Seconde Guerre mondiale. Les événements militaires et politiques jouèrent, en effet, un rôle majeur dans le parcours du Suisse, à commencer par la Première Guerre mondiale qui lui permit de découvrir ce qu’était réellement la guerre. Capitaine dans les troupes sanitaires de l’Armée suisse, Jung dirigea de 1916 à 1917 un camp d’internement pour les soldats blessés des pays belligérants.

Durant la Première Guerre mondiale, C.G. Jung servit activement au sein des troupes sanitaires de l’Armée suisse. Carte postale militaire de 1914. Image: Historic admin

C.G. Jung était âgé de 55 ans lors de l’accession au pouvoir des nazis. Psychiatre réputé, professeur d’université à l’EPF de Zurich et officier fort d’une expérience directe de la Première Guerre mondiale, il aurait alors pu se douter de ce qui se préparait en Allemagne, mais sa fascination pour la doctrine national-socialiste fut plus forte.

L’homme de science était alors président de la Société médicale générale pour la psychothérapie (Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie) et coéditeur de sa revue Zentralblatt für Psychotherapie avec Matthias Heinrich Göring, cousin de Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe. Cette association directe servit les intérêts des nazis à bien des égards: sa nationalité étrangère et neutre, de surcroît, en faisait une figure de proue crédible. Jung incarnait le portevoix idéal pour l’interprétation national-socialiste de la psychologie.

Matthias Heinrich Göring, psychothérapeute allemand et haut fonctionnaire du NSDAP. Image: Wikimedia

La revue Zentralblatt für Psychotherapie en 1933, éditée par C.G. Jung. Image: Wikimedia / Ortsmuseum Zollikon

Peut-être Carl Gustav Jung était-il aveuglé par l’Allemagne nazie, mais peut-être essayait-il aussi, très naïvement, de sauver la psychanalyse européenne de l’influence des idées fascistes. Sa proximité avec Göring ainsi qu’une série de déclarations publiques sur la «psychologie des races et des nationalités» lui valurent d’être régulièrement accusé de sympathies pour le mouvement nazi.

C.G. Jung changea radicalement d’attitude vis-à-vis du Troisième Reich à partir de 1940, lorsqu’il fut enfin en mesure de se distancier du régime et de couper tout lien avec l’Allemagne. Durant les phases suivantes du conflit, ses antécédents avec le national-socialisme se révélèrent même être un avantage pour les Alliés avec lesquels il se mit à entretenir des relations étroites à partir de 1942.

Le psychanalyste C.G. Jung changea de camp pendant la guerre. Image: Wikimedia / Ortsmuseum Zollikon

Le psychanalyste se rapprocha tout particulièrement d’Allen W. Dulles, représentant en Suisse de l’Office of Strategic Services (OSS), une agence de renseignement américaine connue de nos jours sous le nom de CIA. Depuis novembre 1942, Allen Dulles avait installé sa base d’opérations à Berne, dans une propriété située Herrengasse 23, à proximité immédiate du Palais fédéral. L’«envoyé spécial du gouvernement américain à Berne» était alors chargé de développer et de coordonner les services de renseignements américains.

Allen Dulles marqua de son empreinte toutes les activités du renseignement allié en Europe, un tour de force uniquement rendu possible par son statut de diplomate. L’Américain noua des contacts avec des mouvements de résistance dans toute l’Europe et coordonna des actions offensives contre le Troisième Reich.

C’est en Suisse qu’Allen Dulles posa les jalons de sa future carrière à la CIA, qu’il fonda puis dirigea de 1953 à 1961. On sait, aujourd’hui, que ses succès furent somme toute modestes. Il ne fut ainsi pas en mesure d’apporter un soutien tangible à la République d’Ossola à Domodossola en 1944, tandis que la rencontre secrète avec le général SS Karl Wolff, baptisée «Opération Sunrise», à Ascona en 1945 n’eut qu’un impact limité sur la fin de la guerre.

L’agent des services secrets devint malgré tout une figure puissante de la politique américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les nombreuses idées de Carl Gustav Jung jouèrent un rôle crucial dans cette ascension.

Allen Dulles, directeur de la CIA, lors d’une allocution aux médias en janvier 1958. Image: Library of Congress

Allen Dulles et Carl Jung furent mis en relation par l’écrivaine américaine Mary Bancroft, qui vivait en Suisse depuis 1934 et avait épousé le banquier suisse Jean G. Rufenacht. Alors traductrice, elle avait été recrutée comme agente de l’OSS par Dulles.

Dulles et Jung entretinrent une relation étroite, ponctuée notamment de rencontres à Ascona, lors des Journées d’Eranos, et de correspondances, mais aussi grâce à l’entremise de Mary Bancroft. Les deux hommes étaient fascinés par l’idée d’une synergie unique entre politique, espionnage est psychologie. Cette fascination donna des ailes à Jung, alors âgé de 68 ans, et mena à diverses réflexions quant à la propagande des Alliés ainsi qu’à une série d’analyses psychiatriques des personnages-clés du régime nazi.

Carl Jung, alias «agent 488»

Allen Dulles fut si séduit par les découvertes psychopolitiques de Jung – des thèses traitant des parties inconscientes de la psyché humaine – qu’il lui attribua un matricule OSS. C’est ainsi que Carl Gustav Jung devint l’agent 488. Les rapports transmis par l’Américain à Washington, et en particulier au général Eisenhower, étaient truffés de conclusions de Jung sur les dirigeants nazis et le peuple allemand. C.G. Jung prédit à juste titre qu’Hitler, de plus en plus désespéré, finirait probablement par se suicider.

Deirdre Bair, la biographe de C.G. Jung, cite même Dulles en ces termes:

«Personne ne saura probablement jamais à quel point le professeur Jung a contribué à la cause des Alliés pendant la guerre»

Allen Dulles refusa d’en dire davantage, invoquant la nature confidentielle de la plupart de ces informations. Il n’en reste pas moins qu’à la fin de la guerre, le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, remercia Jung en personne pour sa contribution.

Le général Eisenhower lors d’une visite des troupes en Normandie, 1944. Image: Wikimedia

Les analyses et théories de Carl Jung ont probablement encore influencé la stratégie américaine après 1945, notamment en matière de politique étrangère, où les Etats-Unis cherchèrent à endiguer le communisme au travers d’une promotion agressive du capitalisme et de la démocratie. Allen Dulles, dont le frère John Foster fut secrétaire d’Etat sous le président Dwight D. Eisenhower, devint le premier directeur de la CIA en 1953. Il fut l’éminence grise de la politique étrangère américaine jusqu’à son limogeage après l’échec du débarquement de la baie des Cochons à Cuba en 1961. Sous sa direction, les activités d’espionnage de la CIA connurent une croissance exponentielle.

Documentaire de 3 minutes sur le débarquement de la baie des Cochons en 1961. Vidéo: YouTube/Daily Dose Documentary

Les Etats-Unis menèrent une multitude d’opérations clandestines et d’interventions illégales qui se soldèrent souvent par le renversement de gouvernements élus de manière légitime, contribuant ainsi à l’accession au pouvoir d’autocrates et de dictatures militaires. Toujours, bien sûr, sous le couvert de la promotion d’une «économie de marché» et au prétexte de propager la démocratie dans le monde.

Le renversement du régime du président guatémaltèque Jacobo Arbenz Guzmán en 1954 constitue un bon exemple de cette politique. Elu démocratiquement, ce fils d’un émigré suisse originaire d’Andelfingen (ZH) représentait une épine dans le pied des Américains en raison de son projet de réforme agraire. Celle-ci prévoyait, en effet, de répartir plus équitablement les terres, ce qui n’aurait été possible qu’en expropriant de nombreuses entreprises américaines actives au Guatemala: une perspective inacceptable pour les Etats-Unis, qui décidèrent que Guzmán devait tomber. Pour y parvenir, Allen Dulles employa également des méthodes psychopolitiques qui avaient déjà fait leurs preuves durant la Seconde Guerre mondiale, sous l’influence déterminante de Carl Jung.

Jacobo Arbenz Guzmán et sa femme en 1955. Image: Wikimedia

Près de 80 ans plus tard, les archives américaines ont confirmé que C.G. Jung avait coopéré avec les Alliés. Le psychanalyste suisse avait bien fait volte-face, passant de nazi présumé à conseiller des Alliés. Allen Dulles continua d’entretenir des liens avec Carl Jung après la guerre, y compris en privé. Son épouse Clover résida brièvement à Zurich, où elle fut traitée à plusieurs reprises par Jung. Sa fille Joan accéda même au rang d’éminente psychanalyste grâce aux méthodes de Jung, faisant d’elle le symbole de cette alliance entre un espion et un psychanalyste.