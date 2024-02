L'UrbanRebel préfigure la prochaine citadine 100% électrique de Cupra, la Raval. Image: Cupra

Watts On

On a testé le simulateur auto du futur

Oubliez les courses sur jeu vidéo, même avec un siège baquet ultra-sophistiqué qui coûte la bagatelle d’une petite voiture. Cupra a développé l’Exponential Experience, un concept bluffant et jouissif qui nécessitera toutefois une surface un peu plus grande que votre salon pour en profiter à fond. Découverte.

Jerome Marchon Suivez-moi

Au printemps dernier, Cupra dévoilait les premières images de son Exponential Experience: un tarmac d’aéroport, un bolide électrique au look d’enfer, un pilote muni d’un casque de réalité virtuelle et des images de l’auto qui évolue à toute berzingue tantôt dans un univers imaginaire tantôt sur la piste dudit aéroport. Juste de quoi nous titiller… et seriner les représentants de Cupra pour que nous expérimentions la chose.

Des atours pour le moins sportifs. Image: Cupra

Quelques mois plus tard, nous voilà donc en Espagne, dans l’arrière-pays catalan, sur l’énorme parking d’un aéroport désert. Devant nous, le concept UrbanRebel, engin déluré qui préfigure la prochaine puce électrique du constructeur espagnol, la Raval. Malgré sa taille, elle en jette avec son accoutrement: carrosserie chamarrée, énorme aileron, gueule prête à avaler le bitume et portes en élytre.

Tourner en rond en voiture de course

Le briefing commence autour d’un café. En clair, ce matin, on va tourner en rond. Enfin ça c’est pour l’image sur le parking car dans les faits votre serviteur sera plongé dans un univers numérique, derrière un casque de réalité virtuelle, mais bel et bien au volant de l’UrbanRebel.

Deux moteurs électriques pour une puissance de 350 à 500 chevaux. Image: Cupra

Hein? Quoi? Conduire à l’aveugle? Rien que d’y penser l’estomac se noue. Un rapide coup d’œil sur l’aire de jeu et on constate qu’elle est truffée de réverbères. Gloups… va falloir slalomer. Et lorsque Jordi Gené, pilote émérite en Supertourisme pour Cupra et cheville ouvrière du projet «Exponential Experience», nous explique que l’engin développe de 350 à 500 chevaux, qu’il accélère de 0 à 100 km/h en 3 secondes et des poussières et qu’il est monté comme une voiture de course, un frisson parcourt l’échine.

Haute technologie

Mais il est temps de prendre place à bord de l’UrbanRebel. L’ambiance est un savant mélange entre la course et la haute technologie: siège baquet de rigueur, harnais, arceau de sécurité, frein à main hydraulique, volant bardé de boutons, c’est normal. Ce qu’il est moins, c’est la quantité de capteurs et caméras disséminés dans l’habitacle, en plus d’un PC – plutôt costaud, vu qu’il est refroidi par une dérivation du circuit de refroidissement des batteries de la voiture – et son écran du côté passager. C'est là que prendra place Jordi Gené pour nous assister dans notre tâche.

Un cockpit de compétition bardé d'informatique. Image: Cupra

En lieu et place d’un casque intégral, les techniciens nous équipent d’un casque de réalité augmentée et virtuelle. Le champ de vision mélange pour le moment à la vue du parking différentes informations en incrustration dans un premier temps, puis, au loin, une porte façon slalom de ski.

Casque non pas sur la tête, mais sur le nez. Image: Cupra

Les harnais sont attachés, on démarre direction la porte de slalom. Les quelque centaines de mètres à parcourir permettent de capter les premières sensations au volant du bolide dans le monde réel. Tout paraît normal. On stoppe au niveau des drapeaux et, là, le spectacle commence.

Grisant

Le décor est désormais entièrement virtuel. Les mains disparaissent du volant, lui aussi maintenant stylisé. Au loin, un paysage futuriste au graphisme encore un peu grossier représente les bâtiments emblématiques de Barcelone. Devant nous, une trace au sol nous indique la trajectoire à suivre. Vert pour accélérer, rouge pour freiner. 5, 4, 3, 2, 1, Gaz! A fond sur l’accélérateur et l’UrbanRebel détale comme une balle dans les mondes virtuel et réel.

Un 0 à 100 km/h en 3,2 s., les yeux bandés ou presque. Image: Cupra

Gauche, droite, freinage, on attaque la corde de la première courbe du circuit virtuel avant de relancer énergiquement et d’emblée on est impressionnés par le réalisme des sensations. Aucune latence entre l’image dans le casque et le ressenti bien réel de toutes les réactions et vibrations de la voiture. Il faut vraiment faire preuve d’engagement derrière le cerceau.

Au loin, stylisée, la Sagrada Familia... déjà terminée. Image: Cupra

La crainte de vomir en étant visuellement déconnecté de la vraie route s’estompe en un éclair. Les tours s’enchaînent et on se prend naturellement au jeu, oubliant très vite qu’on évolue dans un monde irréel. L’immersion est totale, bluffante. Deuxième tour, on en a oublié les réverbères entre lesquels on slalome pour de vrai. Troisième tour, la difficulté augmente avec des marqueurs de boost au sol qu’il faut attraper, comme dans Mario Kart. Immédiatement la voiture fait un bon en avant, délivrant brutalement les quelques chevaux gagnés en bonus.

Les logos Cupra parsemés sur le circuit permettent de gagner quelques chevaux de puissance bien réelle. Image: Cupra

Dans les faits, on dépassera que rarement les 80 km/h, mais le tracé du circuit virtuel, très sinueux, permet de provoquer quelques glissades en jouant avec le transfert des masses de l’auto.

Mais déjà le drapeau à damier s’affiche dans le casque. C’est fini. On stationne l’UrbanRebel dans une case virtuelle, mais réellement en plein milieu du parking. Le retrait du casque nous offre un retour brutal dans la douceur de cet automne catalan. Mais la banane sur le visage vaut plus que mille mots.

Vu de l'extérieur, dans le monde réel... Image: Cupra

A quoi ça sert?

Avant d’en arriver là, il a fallu 3 ans aux équipes de Cupra et leurs partenaires pour développer le système encore en phase de test. Rien que la voiture coûte autour de 300’000.- euros, l’infrastructure informatique embarquée autour des 30’000.- euros. L’intérêt se situe au-delà du simple divertissement: l’expérience en elle-même permet de réunir le monde de l’e-sport et la compétition automobile sur piste. Ce qui permettra, à terme de développer des compétitions à distance dans le réel, mais sur le même circuit en virtuel. On s’affranchit des contraintes de voyage, de décalage horaire, de coûts et d’émissions de CO2 engendrées, sans perdre l’attrait de la course automobile et ses multiples facettes.

Une nouvelle façon d'entrevoir la compétition automobile? Image: Cupra

Enfin, sur le plan technique, le dispositif peut transformer l’approche des essais de mise au point de véhicules, voire en concevoir, ou faciliter la formation de pilotes.

Certes, le parcours semble encore long. Mais bravo à Cupra pour cette proposition. Il faut s’en réjouir à une époque où l’auto est diabolisée de toutes parts. L’Exponential Experience tente de nouvelles choses, propose plus que de la voiture, en misant sur le plaisir et l’émotion. Et sans émissions!

