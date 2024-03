Des proportions et un look qui rappelleront des souvenirs... Image: Renault

On a eu le coup de foudre pour la nouvelle Renault 5 électrique

Sous la houlette du grand patron du Groupe Renault, Luca de Meo, la firme au losange réinterprète sa mythique R5 qui incarne la «Renaulution», la transformation de l’entreprise à l’aune des bouleversements en cours autour de l’électromobilité. Tour du propriétaire, entre vintage et modernité.

Jerome Marchon Suivez-moi

Ce fut assurément LA sensation du dernier Salon International de l’Automobile de Genève (GIMS) qui a refermé ses portes dimanche 3 mars. Renault a présenté en grande pompe sa nouvelle Renault 5 électrique. Hasard ou coup de maître des responsables marketing, en 1972, Renault présentait, à Genève déjà, la Renault 5 originelle. Dans un contexte économique difficile à l’aube du premier choc pétrolier, la R5 première du nom fit un vrai carton par les innovations qu’elle apportait, son efficience et un style moderne et fun.

Luca de Meo, CEO du groupe Renault, s'est particulièrement investi dans le projet de la Renault 5. Image: Renault

Un peu plus de 50 ans plus tard, c’est au tour de la Renault 5 E-Tech Electric de prendre le relais. Transcendant la simple réponse aux enjeux environnementaux actuels, elle propose une combinaison intéressante d'héritage et de technologie.

Look charmeur et futuriste

Reposant sur une plateforme dédiée, la Renault 5 E-Tech Electric se distingue par le charme de son look, rétro juste ce qu’il faut, avec des équipements de haute technologie. Elle réinterprète les caractéristiques stylistiques des différentes déclinaisons de la R5 originelle par un design épuré, des couleurs vives et s’inscrit dans la modernité par sa propulsion exclusivement électrique.

Charme rétro et technologie de pointe. Image: Renault

Les « gimmicks » des designers des années 60-70, devenus des marqueurs forts des R5 d’alors, sont remis au goût du jour avec une fonctionnalité pertinente. En témoigne l’indicateur de niveau de batterie sur le capot, là où officiait une prise d’air pour le moteur à l’époque.

Un indicateur de charge de la batterie est placé sur le capot. Image: Renault

Autre exemple, la face avant reprend à son compte le faciès souriant de l’aïeule au moyen d’éclairages à LED. L’architecture électrique a permis de contenir l’encombrement à 3,92 m en longueur et offrir une habitabilité proche de celle de la Clio avec 2,54 m d’empattement. Le coffre à double-fond dispose de 326 litres de capacité.

Souriante et espiègle? Image: Renault

3 moteurs, 2 batteries, 1 handicap

Sous son capot, la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric proposera 3 motorisations, 95, 120 et 150 ch, alimentées par une batterie de 40 kWh (95 et 120 ch) ou 52 kWh (150 ch). La marque promet des autonomies respectivement de 300 et 400 km. De taille réduite, le moteur réduit son impact environnemental par l’absence de terres rares dans la composition de ses éléments.

Un encombrement et une autonomie des batteries idéales pour la ville. Image: Renault

Il semblerait que la marque n’ait toutefois pas appris de son «erreur» au lancement de la Mégane E-Tech Electric. Comme sur sa grande sœur, la Renault 5 fait l’impasse sur la charge rapide en entrée de gamme, même en option. Elle ne sera disponible que sur les deux motorisations de pointe: 80 kW maxi sur le moteur 120 ch et 100 kW maxi sur le moteur 150 ch. Dans les deux cas, Renault annonce 30 minutes à la borne pour passer de 15 à 80% de charge. Les deux mêmes moteurs disposent également de la charge directionnelle sur courant alternatif 11 kW.

Malheureusement la charge rapide de ne sera pas disponbile sur l'entier de la gamme, même en option. Image: Renault

Côté performances, Renault annonce, pour la version 150 ch, un 0 à 100 km/h en moins de 8 s et la vitesse maximale est limitée électroniquement à 150 km/h.

Une «Voiture à vivre» connectée

Pour son agencement intérieur, la nouvelle Renault 5 s’inspire également de son aïeule: planche de bord en partie matelassée, sellerie en tissu «Denim» et sièges enveloppants inspirés de ceux lancés sur la R5 Turbo d’antan.

Tissu "Denim", sièges enveloppants et planche de bord matelassé sont un rappel aux modèles R5 des années 70-80. Image: Renault

Côté équipement, en revanche, on est bien dans le XXIe siècle. A l’instar des derniers modèles de la gamme, la Renault 5 E-Tech Electric embarque le système «OpenR Link» basé sur une interface Google. La citadine électrique profite donc des différentes applications du géant américain et inclut également, dans la navigation, un vrai planificateur d’itinéraire avec sélection des points de recharge. Une fonction à notre connaissance unique dans ce segment.

L'interface du système d'infodivertissement est conifée à Google. Image: Renault

Les aspects pratiques n’ont pas été oubliés avec une capacité de rangements totale de 19 litres, configurables à l’envi au moyen d’accessoires imprimés en 3D ou l’ajout d’un porte-baguette en osier.

Sympa le porte-baguette! Image: Renault

Bestseller à peine lancé?

L’engouement autour de la nouvelle Renault 5 est fort; la marque au losange annonce d’ores et déjà plus de 50 000 commandes. S’agissant des tarifs, aucun prix de base officiel n’a été articulé, mais le modèle de base avec le plus petit moteur devrait avoisiner les 25 000 euros. Un positionnement judicieux pour la Renault 5 E-Tech Electric, dans un segment pour l’heure peu fourni en offre. Rendez-vous à l'automne chez votre agent Renault!

