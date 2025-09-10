Jusqu'à 706 km d'autonomie WLTP pour le SUV familial sino-suédois. Image: Polestar

Polestar bat un record avec son nouveau SUV

Polestar élargit la gamme de son SUV électrique avec une version qui pourrait bien séduire les gros rouleurs: le Polestar 3 long range single motor. C’est la plus abordable… et pourtant celle qui va le plus loin. Jusqu’à 706 km d’autonomie WLTP, rien que ça.

Jérôme Marchon

Les carnets de commandes avaient ouvert en 2024 déjà pour cette variante d’entrée de gamme, mais sans chiffres officiels ni production lancée. On évoquait prudemment une autonomie de 650 km. Finalement, le Polestar 3 long range single motor a fait mieux que tenir ses promesses: il dépasse allègrement les 700 km.

Très peu de détails esthétiques distinguent cette version Single motor de ses congénères à deux moteurs. Image: Polestar

Sous le plancher, on retrouve la même batterie de 111 kWh que sur la version à deux moteurs. Et bonne nouvelle: la recharge rapide ne perd rien en chemin. Toujours 250 kW, toujours de 10 à 80% en une demi-heure.

Certes moins véloce, mais plus endurant! Image: Polestar

La différence, c’est que cette version se contente d’un seul moteur, placé à l’arrière: 220 kW (299 ch) et 490 Nm. De quoi signer un 0 à 100 km/h en 7,8 secondes. Pas lent, mais bien sûr moins explosif que les 5 secondes de la Dual motor ou les 4,7 secondes de la version Performance.

Moins de watts, plus d'autonomie

Ce que le Single Motor abandonne en vitesse, il le récupère côté autonomie et côté prix. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 706 km WLTP pour cette version, 632 km pour la Dual Motor, 560 km pour la Performance.

Un joli exploit, compte tenu du gabarit et du poids du Polestar 3 (2,4 tonnes). Image: Polestar

Côté tarifs, le Polestar 3 débute désormais à 78 800 francs – 7000 francs de moins que la version à deux moteurs, et 14 000 francs de moins que la mouture deux moteurs et Pack Performance.

A bord: scandinave, tech et épuré

Rien ne change à l’intérieur dans cette version «de base»: l’habitacle reste fidèle à l’ADN Polestar avec un design minimaliste, des matériaux durables, et une ambiance lumineuse qui respire le haut de gamme. Le grand écran vertical de 14,5 pouces domine la planche de bord, animé par Android automotive et complété par un affichage tête haute.

Image: Polestar

Climatisation trois zones, sièges chauffants, ports USB-C partout: tout ce qu’on attend d’un SUV premium est là, y compris un coffre modulable qui va de 484 à 1411 litres une fois les sièges arrière rabattus, auquel s’ajoute le «frunk» de 32 litres sous le capot avant.

Un coffre particulièrement spacieux. Image: Polestar

Un record en conditions réelles

Pour faire parler de lui, le Polestar 3 long range single motor a frappé fort: 935,44 km avec une seule charge. Et pas sur un circuit fermé en conduite eco-drive extrême, non: sur routes ouvertes au Royaume-Uni, par une météo anglaise typique, avec trafic, feux rouges et tout le reste.

Un record de distance officiellement validé par le Guinness des records. Image: Polestar

Le SUV, strictement de série avec ses jantes de 20 pouces et ses Michelin sport 4 EV, a roulé 22h57 min avant de s’arrêter, affichant une moyenne de 12,1 kWh/100 km. Un chiffre impressionnant pour un engin de 2,4 tonnes et 4,9 mètres de long.

Encore 20% de batterie après 706 km

Officiellement, l’autonomie WLTP de 706 km a été atteinte avec 20% d’énergie encore dans la batterie. Une fois à zéro, le SUV a même réussi à parcourir 12,8 km supplémentaires pour rejoindre une borne de recharge.

Si un véhicule de dépannage de la célébrissime Automotive association (AA) anglaise veillait au grain, la Polestar 3 long range single motor n'a eu besoin de ses services. Image: Polestar

Preuve que le Polestar 3 ne bluffe pas sur ses chiffres et qu’il est prêt à avaler les bornes sans stresser son conducteur.