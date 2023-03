Nous recherchons de suite ou à convenir un(e)

UX/UI Designer:in (h/f/d) pour le journalisme de données

Plus de «Corporate»

Nous recherchons dès maintenant ou à convenir un(e) développeur(se) front-end axé(e) sur le design et le storytelling ou un(e) designer ayant des compétences en codage pour renforcer notre équipe de données.

Notre équipe, actuellement composée de trois personnes, publie régulièrement des histoires de journalisme de données, crée des graphiques interactifs, des tableaux de bord, des cartes et des formats de storytelling. Les projets et les histoires sont élaborés et mis en œuvre en équipe, de l'idée à la publication en passant par la réalisation. En tant que designer d'interaction, tu apportes également ta contribution au niveau du contenu et de la conception. Ta tâche principale au sein de l'équipe consiste à trouver les formes de visualisation appropriées, à concevoir et à coder des infographies interactives et des formats de storytelling. Cela comprend le traitement automatisé de différentes sources de données, la création de crawlers pour la mise à jour des statistiques ou le développement d'éléments graphiques interactifs.

Au sein de l'équipe, tu es notre spécialiste et notre interlocuteur pour tous les thèmes de design et de front-end. Tu as une grande liberté de conception en ce qui concerne la réalisation technique, les choix créatifs et la possibilité d'essayer régulièrement de nouvelles choses.

Notre base de code est principalement Python. Nous développons des applications web avec HTML et JavaScript, nous réalisons des graphiques interactifs et des cartes avec Datawrapper.

Nous offrons

une équipe compétente et "amusante" qui t'encourage et te stimule

Travail à partir du bureau à domicile

des perspectives passionnantes dans une entreprise en pleine croissance

un lieu de travail au cœur du district 5 de Zurich

Les (légendaires) bières libres du vendredi

un salaire équitable

Allez!

Si tu as envie de faire avancer nos projets visuellement et d'essayer de nouvelles formes de représentation, nous nous réjouissons de te rencontrer ! Envoie simplement ton CV et les projets de données que tu as déjà réalisés (si tu en as) à : jobs@watson.ch

Tu as des questions ?

Martina Thoma se tient volontiers à ta disposition

044 508 39 40

En savoir plus sur watson Nous sommes le portail d'information numérique qui connaît la plus forte croissance en Suisse. Notre mission : être le média de référence de notre génération. Les valeurs de notre marque découlent de notre contenu journalistique, basé sur des normes sociales inclusives et des valeurs culturelles fortes. Des actualités sans bla-bla.