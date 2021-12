And Just Like That... Les vélos Peloton s'écrasent en bourse à cause de «Sex and the City»

La marque de vélos d'appartement de luxe chute en bourse en raison du premier épisode de la nouvelle saison de la série culte. Spoiler Alert 🚩

(Arrêtez de lire maintenant si vous ne voulez pas savoir ce qu'il se passe).

Dans le premier épisode de cette nouvelle saison, John James Preston, plus connu sous le nom de «Mr. Big», est victime d'une crise cardiaque après une séance d'exercice sur son vélo d'appartement Peloton.

Depuis, la marque de luxe a vu le cours de son action à Wall Street chuter de plus de 10%. Vendredi midi à New York, le titre était en baisse de 5,37% à 38,62 dollars - son plus bas niveau depuis mai 2020.

Peloton pris par surprise

Le groupe a transmis au Los Angeles Times la réaction du Dr Suzanne Steinbaum, cardiologue réputée et membre du conseil scientifique de Peloton.

Dans sa déclaration, Steinbaum attribue la mort du personnage à «son mode de vie extravagant» et à ses antécédents cardiaques, plutôt qu'à l'utilisation du vélo d'appartement:

«Mr. Big avait un style de vie que beaucoup qualifieraient d’extravagant, avec cocktails, cigares et gros steaks, et était à risque car il avait été victime d’une première crise cardiaque lors de la saison 6.»

D'après elle, «ces choix de mode de vie, et peut-être même ses antécédents familiaux, constituent un facteur important et ont été la cause probable de son décès». Et non le fait d’avoir utilisé un vélo d’appartement.

«Pédaler sur son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son accident cardiaque» Suzanne Steinbaum, cardiologue et membre du conseil scientifique de Peloton.

Peloton a aussi ajouté auprès de BuzzFeed que «HBO s’est procuré un vélo Peloton seul» et que la marque «savait qu’un de ses vélos serait utilisé pendant cet épisode (...) mais que pour des raisons de confidentialité, HBO n’avait pas précisé dans quel contexte autour de son utilisation».

Mais, surprise... Mr. Big est de retour!



Dans un geste de relations publiques dont Samantha Jones serait fière, Mr. Big a fait un retour inattendu quelques jours plus tard pour une publicité signée Peloton.

En effet, pour redorer son image de marque, le géant du vélo d'intérieur s'est offert une publicité avec l’acteur Chris Noth (Mr. Big), dans laquelle il se rapproche d'Allegra, l'entraîneur de Peloton:

Tous ceux qui ont eu le cœur brisé par ce rebondissement peuvent donc profiter de 34 secondes de réconfort, avec la voix off de Ryan Reynolds en prime!