«L'amour est dans le pré»: Justine se fait recadrer par Karine Le Marchand

L'heure du dernier bilan a sonné pour les candidats de «L'amour est dans le pré». Qui a trouvé l'âme sœur et qui repart célibataire? C'est par ici.

On attendait le dernier épisode de «L'amour est dans le pré» avec impatience et on n'a pas été déçu...enfin, juste un peu, car devinez quels sont les couples qui ont résisté cette saison? Bon, on y reviendra, mais tout d'abord, prenons des nouvelles de nos agriculteurs.

Charles est tout triste

On l'avait connu tactile et plutôt chaud lapin (normal pour une émission champêtre, me direz-vous), Charles semblait filer le parfait amour avec Véronique. Pour ceux qui l'auraient raté, c'est ici👇🏽

Mais à l'arrivée au bilan, Karine Le Marchand se pose la même question que nous:

«Mais elle est où, Véronique» Karine Le Marchand, toujours en mode teasing.

Malheureusement, la relation de Charles et de sa prétendante a tourné au vinaigre.

«Elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Elle est restée presque un mois et demi» Charles, déçu.

Notre tête au même moment🥺👇🏽

On était trop investi dans l'histoire de Charles et Véronique, là c'est la douche froide...

Vous ne pouvez pas nous faire ça ! C'est non.#adp2023 #adp pic.twitter.com/1GdVnXG3NK — J. (@bahvoyonsdonc) November 20, 2023

Après les premiers baisers fougueux, notre agriculteur a découvert les tensions de plus en plus pesantes avec sa bien-aimée qui manque de confiance en elle, marquée par une relation passée. «Je lui ai dit de faire appel à un professionnel, mais ça n'a pas marché», poursuit-il. «Véronique faisait des crises de jalousie tout le temps.»

L'annonce de Charles sonne comme un coup de tonnerre pour les Tweetos qui n'en reviennent pas.

Patrice et Justine toujours ensemble

On ne va pas y aller par quatre chemins, nos deux héros sont arrivés main dans la main... Oui, Justine et Patrice sont THE couple de l'année, au grand dam des Internautes.

La France entière voyant Patrice arrivé main dans la main avec Justine #adp #adp23 pic.twitter.com/ArJ3kfd0rh — ǝןןıɯɐɔ 🇲🇫 (@Doudoucam) November 20, 2023

Moi quand je vois Justine dans les pas de Patrice #adp #adp2023 pic.twitter.com/tntgq0NAkE — Bulles de Flo  (@Bullesdeflo) November 20, 2023

On ne va pas se mentir, on a fait la même tête en les voyant arriver.

Nous devant la télé quand on a vu Justine arrivé au bras de Patrice ! 😱😅 #adp2023 #ADP23 #ADP pic.twitter.com/O8XgzCfXel — Flashounet125 🎈🎈 (@Flasht1252) November 20, 2023

Il faudra tout de même un petit ajustement pour que Patrice et Justine repartent ensemble, et c'est Karine Le Marchand qui s'y colle en jouant la psy donneuse de leçon. Accrochez-vous, Karine «le bulldozer» arrive.

Karine Tu te souviens un peu de l'émission? Comment tu te trouves?

Justine Pas forcément bien. Mais c'est peut-être les caméras, le stress, je ne sais pas. J'ai posé la question à mes parents et ils m'ont dit qu'il y avait des traits de mon caractère que j'avais déjà étant ado.

Donc, ce ne sont pas les caméras, en fait. C'est une nature. T'es comme ça.

Justine Je suis quand même beaucoup dans la communication et le partage, oui.

karine Dans le partage, non! C'est comme t'as décidé de le faire et personne ne peut le faire autrement.

« -Je suis beaucoup dans la communication et le partage

-Ah non non non, le partage NON »



MAIS KARINE PRÉSIDENTE ❤️❤️❤️#adp #adp2023 #adp23 pic.twitter.com/Mmdax07usZ — Zouze (@Zop47242782) November 20, 2023

On vous a gardé le meilleur pour la fin, Karine Le Marchand en mode sulfateuse.

Karine Comment se passe une journée type, tu te lèves à quelle heure, toi, Patrice?

Patrice D'habitude, 7h du matin, y compris le week-end.

Karine Et toi Justine? C'est quoi tes horaires?

Justine En général, entre 9h et 10h.

Patrice Un petit peu plus tard quand même...

Justine Oui, oui, il y a des moments où c'était plus tard, c'est la moyenne.

Patrice Généralement, c'était entre 10h30 et 11h.

Karine Ah oui, entre 10h30 et 11h! Mais c'est pas possible.

C'est moi qui dois retrouver un rythme.

Karine Mais tu mets ton réveil et puis c'est fini hein!

"tu te mets pas la pression vu que tu te lèves à 10h30"

Cet uppercut !! #adp #adp2023 pic.twitter.com/1jWtIG3cUA — Dunnø Stan #BLM (@SangelesLo) November 20, 2023

Elle ne bosse pas, elle se lève à 11h ou plus, elle ne fou rien de la journée et bordel ELLE LUI PREPARE A MANGER À 22H ALORS QU'IL A BOSSÉ TOUTE LA JOURNÉE ??!! ELLE N'A PAS HONTE ?! #adp2023 #adp #adp23 pic.twitter.com/13ujvDU0hX — Steph Kg (@kg_steph) November 20, 2023

Karine Depuis que tu habites avec Patrice, t'as cherché du travail?

Justine J'ai un rendez-vous avec Pôle emploi lundi.

Karine Tu peux chercher du travail partout, y'a du boulot en Normandie.

L'échange ultime, c'est par ici👇🏽 Vidéo: watson

On ne va pas tout révéler de cet échange qui finira dans les plus grands moments de télévision, mais on va résumer la fin de cette 18ème saison de «L'amour est dans le pré». Un seul agriculteur a trouvé l'âme sœur (reste à savoir si le couple va tenir) et c'est Patrice. Oui, Patrice. Voilà, à l'année prochaine.

C’est finiiiiiii, merci Twitter pour tous ces lundis de folie, malgré une saison mitigée on a bien rigolé !! À très vite pour la saison 19 😘😘#ADP #ADP2023 pic.twitter.com/JD4cIWM0QQ — Vivi 🇪🇺🇫🇷🇺🇦 (@Viviwoow) November 20, 2023

