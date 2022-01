La plainte (à gauche). keystone

Ils réclament 5 millions à Universal qui a coupé Ana de Armas du film

Aux Etats-Unis, deux fans de l'actrice cubano-espagnole, vue récemment dans le dernier James Bond, sont fâchés. Universal l'a coupée au montage de Yesterday, sorti en 2019. Ils ont porté plainte.

Les deux Américains ont déboursé l'astronomique somme de 3,9 dollars sur Amazon Prime pour visionner le film Yesterday. L'histoire commence lorsque Jack, le personnage principal, se réveille d'un coma dans un monde parallèle où les Beatles n'ont pas existé et où il est le seul à connaître les tubes du groupe. Une comédie britannique dans laquelle les deux fans étaient censés pouvoir admirer leur actrice préférée, Ana de Armas. Car l'actrice a bel et bien joué dans le film, mais ses scènes ont été coupées au montage. Problème: la comédienne apparaît dans la bande-annonce.

Les deux fans américains, Peter Michael Rosza et Conor Woulfe, ont décidé de déposer plainte le 21 janvier dernier contre Universal en Californie.

Un extrait de la fameuse plainte 👇🏽 (non, c'était pas une blague, je suis aussi étonnée que vous).

capture d'écran

Ils accusent le studio d'avoir pratiqué un marketing trompeur et ils cherchent désormais à récupérer «au moins cinq millions de dollars au nom des consommateurs concernés». Universal s'est refusé à tout commentaire.

L'histoire rappelle une autre plainte tout aussi lunaire

Avant Yesterday, un autre film avait suscité l’indignation d'une spectatrice, qui avait elle aussi porté plainte contre Drive, dans le Michigan en 2011. La femme avait notamment déclaré que la bande-annonce laissait penser qu'il s'agissait d'un «film d'action et de conduite à grande vitesse» et qu'elle n'était pas préparée à la lenteur du long-métrage. La plainte avait été rejetée par une cour d'appel.

Peter Michael Rosza et Conor Woulfe auront-ils plus de chance de voir leur requête aboutir? Aucune idée. Mais ils peuvent toujours essayer de vendre les droits de leur fabuleuse histoire à Universal et miser sur un gros succès au box-office. On a écrit des scénarios pour moins que ça.

Plaisir des yeux: des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam.

1 / 12 Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam source: source : akisa.vn / akisa.vnquelle: akisa.vn / akisa.vn

Et dans le registre du court-métrage, je vous conseille le dernier épisode de Copin comme cochon.