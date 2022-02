22 images des années 2000 qui vous rendront trèèèèèèss nostalgique

Ah, les années 2000. Si vous êtes né entre 1999 et 2009, vous savez à quel point cette période de changement technologique a été formidable.

On oublie trop vite ce qu'on avait à l'époque, avant de perdre notre temps avec nos smartphones et Netflix. Et bien sûr, la décennie a également été un moment fort en termes de mode - à quelques exceptions près, bien sûr.

Le fil Reddit Nostalgia recueille des images du passé. Voici les bijoux les plus émouvants des années 2000.

Vous savez quoi? Avant, les gens feuilletaient des affiches dans les magasins.

Juste à côté: le rayon CD.

CD que vous avez ensuite gravés et étiquetés vous-même.

Mais pour ça, vous aviez besoin d'une fourre à CD.

Particulièrement pratique en petit format pour la voiture.

Windows Media Player Sound Visualizer était mieux...

... que n'importe quel programme télévisé.

Limewire.

Ou «Bear Share» ou « eMule » ? L'essentiel est de télécharger de la musique sur Internet.

Qui n'a pas eu un tel système stéréo?

Ou au moins un lecteur CD pour le mettre sur l'épaule?

Concours de bouchons en PET.

Voici ce qu'on appelait une chemise cool dans les années 2000.

La mode féminine, quant à elle, ressemblait plus à ceci:

Les fameux pantalons mouillés:

Le portable customisé Hello Kitty:

Aaaah, des bougies en gel. On les avait presque oubliées...

Qui s'en souvient ?

Il ne servait pas à grand-chose mais on pouvait le balancer entre les mains.

Ou ça: le papier à lettre Diddl.

Pour collectionner, échanger et – important! - ne jamais utiliser.

Pas la glace à l'eau la plus pratique, mais... mmmmhh!

Avant la GoPro.

Paris Hilton avec un «téléphone portable».

Quiconque n'a pas regardé «Sabrina» a raté quelque chose dans sa vie.

Ah, Salem. <3

«Chunsch est en ligne?»

Et naturellement, cette brutalité.

😬

Alors, vous vous sentez vieux?

Ça ne serait pas arrivé en l'an 2000👇

