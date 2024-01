La cathédrale catholique romaine Notre-Dame devrait rouvrir ses portes fin 2024. image:

6 constructions extraordinaires qui verront le jour en 2024

Le monde compte pas mal de chantiers. Ces six constructions extraordinaires devraient être achevées cette année, et ça vaut le coup d'oeil.

Gare de Kaohsiung, Taïwan

Dans la métropole et ville économique de Kaohsiung, où vivent plus de 2,7 millions de personnes, un métro ne suffit plus. C'est pourquoi la station de métro est désormais transformée en un complexe de gare de 8,5 hectares.

Elle doit devenir le nœud de transport à grande vitesse le plus vert du monde — avec des toits végétalisés et accessibles au public ainsi que des espaces verts qui serpentent autour de la gare.

Le complexe de gares prévu à Kaohsiung — l'une des plus grandes villes de Taïwan. La ville dispose du plus grand port du pays, où transite la majeure partie des importations de pétrole taïwanaises. Image: mecanoo

L'installation n'est pas seulement conçue comme un nœud de communication, mais aussi comme une destination d'excursion. Des marchés locaux, une bibliothèque mobile ainsi que des concerts en plein air devraient attirer les gens dans ce centre verdoyant.

Vidéo: youtube

Les travaux ont commencé il y a dix ans et devraient s'achever cette année.

Village olympique et paralympique, Paris

Paris accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Pour accueillir les athlètes du monde entier, la ville est en train de créer un nouveau village — le village des athlètes.

Le village des athlètes a été construit pour les Jeux olympiques et paralympiques. Image: paris 2024

Le village se trouve à environ sept kilomètres au nord du centre de Paris et s'étend de la ville de Saint-Denis à L'Île-Saint-Denis. Il est prévu de construire un pont reliant les villes ainsi que de nombreux espaces verts — sur les toits des bâtiments, entre les blocs d'immeubles. Cela ne servira pas seulement aux athlètes, mais aussi aux insectes et aux oiseaux. Environ 9000 arbres seront plantés autour du site afin de rendre la ville attrayante pour la petite faune.

De nombreuses zones de loisirs sont prévues le long de la Seine. Image: paris 2024

Pendant les Jeux Olympiques, du 26 juin au 11 août, le village accueillera plus de 14 000 athlètes et leur personnel. Pendant les Jeux Paralympiques, entre le 28 août et le 8 septembre, le village sera habité par environ 9000 personnes venues du monde entier.

Après l'événement sportif, le village sera transformé en un quartier d'habitation et d'activités moderne. Environ 2800 unités d'habitation sont prévues — avec 25% de logements sociaux. Un grand parc public ainsi que de nombreuses zones de loisirs seront aménagés le long des berges de la Seine. Le village sera remis à Paris le 1er mars 2024.

Notre-Dame, Paris

Restons encore un peu à Paris. Car fin 2024, une attraction touristique parisienne bien connue devrait rouvrir ses portes: la cathédrale catholique romaine Notre-Dame, partiellement détruite par un grand incendie en 2019.

Image: vincent callebaut

On assistera à la naissance d'une toute nouvelle cathédrale, a déclaré Philippe Jost, vice-président de l'Autorité de reconstruction. La réouverture de la cathédrale emblématique est prévue pour le 8 décembre 2024.

Centre international terre-mer, Chine

Si l'on considère le nombre d'habitants, Chongqing est l'une des plus grandes villes du monde. Environ 32 millions de personnes vivent dans cette vaste ville du sud-ouest de la Chine. Ce qui manque encore à la ville? Un gigantesque gratte-ciel.

L'International Land-Sea Center est en construction depuis 2016. Une fois achevé, il sera le plus grand bâtiment de Chongqing — et l'un des plus hauts du pays.

La mégapole de Chongqing devrait bientôt accueillir l'un des plus hauts gratte-ciels de Chine. Image: skyscrapercenter

Le plus haut bâtiment du projet, qui abritera des bureaux, des logements, des commerces et des espaces de divertissement, s'élèvera à 430 mètres dans le ciel. Son design s'inspire des voiliers qui peuplaient autrefois les eaux environnantes. Date prévue d'achèvement: cette année.

Gratte-ciels «Four», Francfort

Les quatre tours urbaines vont changer le visage de Francfort, c'est du moins ce que promet l'architecte néerlandais Ben van Berkel.

Le quatuor ne doit pas seulement changer l'aspect de la ville, mais aussi la vie. Il est prévu de construire 600 appartements, des bureaux et des hôtels, des restaurants et des magasins, ainsi qu'une terrasse publique sur le toit et une île verte.

Trois des quatre tours sont déjà construites. Image: Four Frankfurt

Trois des quatre tours ont déjà atteint leur taille adulte. La plus haute tour, qui doit s'élever à 233 mètres dans le ciel, est encore en construction. Elle devrait être le troisième bâtiment le plus haut de Francfort — et l'étage de bureaux le plus élevé d'Allemagne. Les tours seront prêtes à être occupées au cours du premier semestre 2024.

Musée Shakespeare, Londres

Le Museum of Shakespeare de Londres, qui ouvrira ses portes au printemps 2024, offrira une plongée dans le passé. Situé à trois mètres sous terre, ce musée permettra de découvrir les vestiges de la Curtain Playhouse de Londres, utilisée comme centre social et culturel de la ville entre la fin du 15e et le début du 16e siècle, notamment par Shakespeare lui-même.

Image: thestageshoreditch

On pense que le Curtain Theatre a accueilli les premières représentations de la célèbre pièce de Shakespeare «Roméo et Juliette», avec Shakespeare lui-même dans le rôle principal.

