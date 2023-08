Delaf a revendiqué une méthode particulière pour reprendre le personnage: il en a répertorié soigneusement toutes les attitudes et caractéristiques, ainsi que tout son environnement, avant de l'immerger dans des situations plus modernes. (jah/ats)

Gaston Lagaffe, employé de bureau à la paresse et à la maladresse légendaires, est un anti-héros créé en 1957 qui personnalise la résistance aux injonctions à la productivité et au conformisme.

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Tout ce qu'on sait sur Call of Duty: Modern Warfare III

Date de sortie, bande-annonce, nouveautés... Bref, on a eu droit à un paquet d'annonces pour la franchise Call of Duty et on vous résume tout ici!

Comme promis, jeudi soir, Activision a levé entièrement le voile sur le nouvel opus de la saga tant appréciée. Nommé Call of Duty: Modern Warfare III, le titre se dévoile donc à travers une bande-annonce qui fait honneur à la licence. L’intensité des combats est palpable, et la mise en avant de l’approche furtive est perceptible.