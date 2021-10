Vidéo: watson

Battle

A Halloween, vous êtes plutôt déguisement sexy ou déguisement rigolo?

Ce week-end, vous avez sûrement une soirée Halloween de prévue. Se pose toujours cette question ô combien clivante: Costume de pétasse ou costume sympathique?

Dimanche, c'est le vrai jour de Halloween, mais c'est samedi soir que les gens vont se déguiser. Il y aura bien entendu ceux qui n'ont pas de personnalité et qui auront acheté un déguisement Squid Game sur Wish (l'équivalent du déguisement Joker en 2008). Mais il y aura aussi ceux (celles?) qui se déguisent pour choper et ceux qui se déguisent pour être marrants. Margaux et Marie-Adèle se clashent sur ce gros débat de société:

Vous êtes team Margaux-déguisement de cochonne ou team Marie-Adèle-déguisement de fantôme? Team Margaux Team Marie-Adèle

Margaux précise qu'elle ne s'habille pas comme ça dans la vie de tous les jours (et Marie-Adèle non plus, au cas où c'était pas clair).

Marie-Adèle, quand elle ne fait le fantôme, elle parle de l'horoscope

