Le club berlinois Berghain a rouvert depuis le 2 octobre après un an et demi de fermeture. Image: dr / watson

Le Berghain a rouvert et toujours la même question: comment y entrer?

Faire la queue pendant des heures sans être sûr de pouvoir entrer? C'est ce qui fait le «charme» du club berlinois. Il a rouvert ses portes après 19 mois de fermeture à cause de la pandémie.

On entend souvent les conseils des «habitués»: venir seul, en noir, sobre, déprimé, kétaminé... Vous avez beau suivre ces recommandations, il semblerait qu'il n'y ait pas de règle. La légende raconte que les portes du Berghain se sont déjà ouvertes devant un groupe de touristes chinois perdus ou devant un mec en polo Ralph Lauren pastel, pour se refermer juste derrière sur un groupe d'emo-hipsters.

Déjà, commençons par bien prononcer:

Image: imgflip/watson

Alors que vos amis sont en train de se marier, d'avoir des enfants, de faire construire leur maison à la campagne, vous, vous êtes toujours en train de vous demander comment entrer au Berghain. Pas évident quand on sait qu'il y a le cerbère Sven Marquardt qui garde sévèrement les portes du temple berlinois de la techno.

Comment je vois Sven à l'entrée du Berghain

Image: dr

C'est toujours mieux d'avoir un niveau B1 d'allemand, parce que Sven risque de vous demandez «combien vous êtes?», «Qui joue ce soir?», et le Berghain n'aime pas les touristes en mal de sensations fortes.

dr

Pour info, Sven, c'est lui👇👇👇

Image: instagram @berlinclubmemes

Sur le site Good Morning Berlin, un article intitulé «Le Berghain pour les nuls» recommande de ne pas flancher face au physionomiste: «Ne tressaillez pas et faites comme si vous étiez un habitué, certain de rentrer.»

Dites-vous que c'est un être humain comme les autres, qu'il va aux toilettes comme tout le monde et qu'il fait «aaaawww!» en regardant des chatons sur Instagram.

shutterstock/watson

Je me suis fait refouler deux fois sur trois tentatives. La première fois, j'avais 20 ans, le teint d'une fille en trop bonne santé, la deuxième fois, j'étais ivre cac, je me souviens de rien (on m'a raconté).

La troisième fois, j'étais nette, mais pas complètement, j'ai dégainé mon air semi-mélancolique semi-blasé. Arrivée au niveau des barrières, j'étais tiraillée entre l'angoisse et l'excitation, la tachycardie et les papillons dans le ventre. Allais-je me faire refouler pour la troisième fois consécutive? Sven m'a regardé, j'l'ai regardé, il m'a regardé, j'l'ai regardé... bref, j'suis rentrée.

Quand t'as fait une heure de queue pour que Sven te dise finalement: «pas ce soir.»

Image: giphy

Bien sûr, votre look a de l'importance. Ne provoquez pas le chien à trois têtes avec un hoodie Balenciaga fuchsia, mais ne mettez pas non plus un faux piercing dans le nez, vous valez mieux que ça.

Image: imgflip/watson

Le starter pack de la meuf qui est allée une fois à Berlin

Une fois à l'intérieur, on vous fouille minutieusement et on vous donne une pastille à coller sur la caméra de votre smartphone, car les photos et les vidéos sont interdites. Ce qui se passe au Berghain, reste au Berghain.

L'endroit ressemble aux mines de la Moria. Pour ceux qui ne touchent pas le puck du «Seigneur des Anneaux», disons que ça ressemble à une cathédrale en béton.

Je me souviens avoir eu l'impression que les murs transpiraient. La musique a fait vibrer tous mes organes, et je suis restée jusqu'à être transformée en fœtus.

Dédicace pour les personnes qui vont au pissoir

Image: imgflip

Si vous voulez vous entraîner à être cool 👇👇

Aaaawww! Des animaux mignons qui font fondre le cerbère du Berghain!

1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur

Ici👇, vous pouvez entrer facilement: