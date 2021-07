Divertissement

Etes-vous à nouveau capable d'entrer au Berghain? Ce test vous le dira



Image: shutterstock

Êtes-vous toujours capable d'entrer au Berghain? Ce test vous le dira

Si certaines boîtes berlinoises rouvrent timidement, ce n'est pas le cas du célèbre club techno (déso si le titre de l'article vous a donné de l'espoir). Mais rien de mieux qu’un échauffement pour le jour J. Ce serait dommage de se faire refouler.

Vous vous souvenez quand vous faisiez la queue pendant des heures sans être sûr d’y entrer? Vous avanciez péniblement, sagement, vous aviez sorti votre plus belle tête d’enterrement, parce que Sven Marquardt, le Cerbère du Berghain, n'aime pas les gens trop contents. Oui, être de bonne humeur fait partie des choses à éviter si vous voulez faire partie des happy few qui franchissent les portes du «meilleur club du monde.»

À vous de jouer

Et comme ça fait très longtemps (on n'a plus envie de compter) que le Berghain ne vibre plus, il est temps de se remettre dans le bain. Berghaintrainer est un site qui vous dit si vous allez vous faire refouler ou non.

Image: Capture d'écran

D'abord, ce jeu ne fonctionne que sur ordinateur, caméra et micro allumés. Le site scanne votre visage et vos émotions pour analyser votre langage corporel. Ça commence toujours de la même façon: vous posez votre bière par terre, loin du bâtiment, vous avancez jusqu'au videur (qui n'est pas Sven) et celui-ci vous pose trois questions. Elles varient entre «Quel âge avez-vous?», «D'où venez-vous?» ou plus dure: «Qui joue ce soir?»

Je l'ai testé au bureau, j'ai échoué 15 fois. Je me suis d'abord dit que c'était impossible de réussir. Du coup, je suis allée sur des forums pour savoir si j'avais raison. Certaines personnes disent que le système est inviolable, d'autres que ça fonctionne en jouant la personne très très triste, ou au contraire, en jouant la personne très très contente. Au final, n'est-ce pas la règle pour entrer au Berghain? Pas de règle?

