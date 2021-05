Divertissement

Pornhub dévoile des vidéos X de nos arrières-arrières-grands-parents

La plateforme de vidéos d’immenses phallus et de petits abricots, a mis en ligne et a remasterisé des films pornos du 19ème siècle.

Oui, il y avait du cul à l’époque. Je parle de l’époque où l’on portait des hauts-de-forme. Sur Pornhub, on peut désormais visionner de vieux films un peu olé olé. Le site vient de restaurer et coloriser des films érotiques tournés entre 1896 et 1948. Même la bande sonore est de meilleure qualité. Et c'est en 4K!

L'intelligence artificielle a permis de proposer du 60 images par seconde. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Les utilisateurs peuvent désormais se téléporter dans le passé pour avoir une idée du point de départ de l’industrie pornographique.

Alors, c’était comment le cul jadis?

Eh bah c’était quand même osé. Le premier film ne montre que des bisous. C’est chaud! A savoir que s’embrasser en public à cette époque était interdit.

A partir des années 1890, on se lâche un peu plus et on ose montrer ses pieds nus (ouh là là!). Il y a encore un long chemin à parcourir avant que les acteurs se mettent complètement à poil. C’est en s’approchant du 20ème siècle qu’on commence à oublier les vêtements et la pudeur.

Vous pouvez trouver les 20 films sur le site de Pornhub mais attention, c’est réservé au plus de 18 ans.😇

