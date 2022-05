Best of watson

Au cœur du caca, Daft Punk et 6 autres conseils lectures de la rédaction

Team watson Suivez-moi

Dans les brumes de Capelans (Olivier Norek)

Sandrine Spycher

Dans ce septième roman, Olivier Norek surpasse tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Il retrouve le héros de ses trois premiers polars, le capitaine Victor Coste, et le projette au bout du monde. C'est dans l'atmosphère lourde, humide et brumeuse de Saint-Pierre, île de l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, que se déroule l'enquête tortueuse de ce roman entre polar et thriller psychologique.

La mission de Coste tient en quelques mots: protéger une jeune femme et l'amener à témoigner. De ce témoignage dépend la résolution d'une affaire vieille de dix ans. Mais les obstacles vont s'installer aussi solidement que la brume sur l'île, et Coste devra démêler ses angoisses à l'aveugle pour espérer s'en sortir indemne.

Olivier Norek renoue avec son héros et avec son style où la violence des actions est tissée minutieusement dans l'émotion de l'écriture. C'est intense, fort, surprenant, ça touche et ça érafle sans pitié. On est noyé dans une brume que l'écriture rend visible si ce n'est palpable. Le suspense nous prend à la gorge jusqu'à la dernière phrase.

Les personnages sont travaillés dans les moindres détails; leurs paroles, leurs regards, leurs pensées, leurs douleurs et leurs espoirs en font des hommes et des femmes authentiques. Tout sonne vrai, particulièrement les relations et surtout quand elles s'effritent.

Olivier Norek a une sensibilité sans pareille au bout de sa plume. Il parvient à nous embarquer dans une violence effroyable tout en nous faisant rêver d'amour et d'aurores boréales. C'est très grand, à quand le prochain?

Au cœur du caca

Marie-Adèle Copin

J’ai déjà lu ce livre plusieurs fois et il fait partie des mes bouquins préférés, que je recommande à toute personne à la recherche d’une nouvelle lecture. Au cœur du caca: le livre pour tout connaître de vos excréments est un fantastique manuel pour apprendre à faire de belles crottes.

Au-delà du côté drôle (le caca, c’est rigolo), ce livre a été écrit par deux docteurs en médecine. On apprend énormément de choses sur le popo. En observant sa consistance, son aspect, sa couleur et en humant son fumet, j’ai appris tellement de choses sur mon état de santé, et depuis, j’ai arrêté les pruneaux. Il y a également des dessins et des schémas qui permettent d’y voir plus clair. C’est à la fois sérieux et décalé.

Génération fluide – Enquête sur le genre, Labor Et Fides (Sophie Woeldgen)

Jonas Follonier

Autant le dire tout de suite, je l’ai reçu d’une consœur avec qui je m’entends très bien, alors je l’ai lu, par curiosité. Génération fluide – Enquête sur le genre de la journaliste Sophie Woeldgen est la matérialisation, en livre, d’une des 58 explorations publiées à ce jour par le média suisse Heidi.news. Ces grands reportages helvétiques et internationaux sont découpés en épisodes, qui forment ainsi autant de chapitres de ce bouquin au design irréprochable.

L’homme en couverture est Marius Diserens, un Romand désigné homme qui aime avoir des attributs féminins, en termes d’activités ou de manières de s’habiller. C’est lui qui ouvre l’enquête de la reporter sur la révolution du genre dans la société. Avec une interrogation que l’auteure prend d’emblée à son compte dans la préface: est-on légitime de parler de la déconstruction des stéréotypes de genre quand n’on est pas concerné? «Effectivement, je ne pourrai jamais comprendre.» Aïe, ça commence mal. Mais je suis rassuré, car plus loin, Sophie nuance:

«Le fait d’être, par une partie des militants, en permanence renvoyée au fait que je n’appartienne pas au groupe en question, et donc que je ne suis pas légitime pour en parler, m’inquiète. Et il s’agit d’une réaction de plus en plus fréquente lorsqu’on aborde des questions identitaires.»

La nuance et l’honnêteté sont gage de crédibilité. J’ai donc lu le reste du livre, par à-coups. Avec des passages qui m’ont moins intéressé, d’autres qui m'ont indifféré, d’autres encore qui ont suscité mon désaccord. Il n’en reste pas moins que l’ouvrage dans son ensemble est passionnant. Car le sujet est abordé en profondeur, le propos est documenté (mais pas ennuyeux), on y croise des idées et des humains (des queers, des hijras, David Bowie…), des émotions aussi, très marquantes, comme cette forme de «deuil» ressentie par les parents d’enfants trans qui font leur coming out. Un livre dense. Comme quoi, oui, on peut tenter de comprendre quand on n’est pas concerné.

Au commencement du septième jour (Luc Lang)

Alberto Silini

Le dernier livre que j'ai lu ne m'avait pas beaucoup captivé. Du coup, j'avais envie de me plonger dans un récit passionnant, si possible intense et trouble. Mon choix s'est naturellement porté sur un roman de Luc Lang, qui est en passe de devenir l'un de mes auteurs préférés. Au commencement du septième jour est un drame familial, au pitch simple et efficace: la compagne du protagoniste, jeune informaticien rampant, est victime d'un terrible accident de voiture. Problème: le drame survient très tard la nuit, dans un endroit où elle n'aurait pas dû se trouver. Alors qu'elle lutte entre la vie et la mort, le protagoniste mène l'enquête et voit sa vie (et sa famille) voler lentement en éclats.

Ceux qui aiment l'auteur français ne seront pas déçus: Lang met son formidable langage, extrêmement esthétisant et riche en métaphores inhabituelles, au service d'une histoire tragique parce que réaliste. Ce qui en ressort, c'est l’abîme qui sépare des personnages liés par les habitues et leurs rôles sociaux, mais fondamentalement incapables de s'écouter, et encore moins de communiquer entre eux.

Novelle italiane contemporanee

Julien Caloz

C'est une lecture «amoureuse» qui m'occupe depuis plusieurs jours: ma nouvelle compagne étant Sarde, j'ai décidé de reprendre mon apprentissage de la langue italienne. Dans le but de progresser, j'ai choisi un ouvrage de la série «Bilingue». L'histoire est racontée à la fois en italien (page de gauche) et en français (page de droite). Pas besoin de faire d'incessants allers-retours sur Deepl pour comprendre le sens du récit. Au pied de chaque page, une série de notes expliquent les subtilités de la langue d'Antonio Conte (ou de Dante, si vous préférez la littérature à la poésie du football).

La série «Bilingue» se décline en de nombreux ouvrages. Celui que j'ai emprunté à la bibliothèque de Lausanne est en réalité un recueil de nouvelles, dix exactement, à lire successivement. «Les textes sont choisis et ordonnés selon une difficulté croissante qu'il serait opportun de respecter, conseille l'éditeur en introduction. Les notes grammaticales ne seront pas répétées et s'estomperont peu à peu au profit d'informations portant sur la civilisation et la littérature.»

Chaque petite histoire est écrite à une période différente et porte sur des thèmes distincts. Il y a «Les cornes du diables», «Le tour du monde» ou encore «La mort de l'amant». Il y a aussi «Le vieux couple», mais je n'en suis pas encore là.

La Nature (Ralph Waldo Emerson)

Saïnath Bovay

Vous vous demandez probablement comment j’ai pu me retrouver avec un livre de philo entre les mains? A la base, ça vient d’une passion pour le cinéma et un réalisateur en particulier: Terrence Malick. Un cinéaste qui a un don et une manière unique de filmer la nature, de capter la lumière et de raconter la vie. Un ami, absolument fan du bonhomme, m’avait parlé, il y a bien des années, des inspirations et des écrits qui avaient mené au film The Tree of Life, qui m’avait bouleversé, et notamment de cet essai: La Nature de Ralph Waldo Emerson. Voilà que des années plus tard, en me baladant en librairie, je tombe sur une couverture criarde qui ressemble à un tableau de Mondrian.

Un essai philosophique d’une centaine de pages écrit en 1836, pas facile d'accès, mais néanmoins agréable à lire grâce à sa poésie. Si vous remettez le contexte, l’Amérique en 1836 rime avec Far West, les grands espaces et la découverte d’un monde encore sauvage dominé par la nature. Alors que dans l’Ancien Monde, tout était lié a l’histoire et à la civilisation occidentale, en Amérique, la nature s'ouvrait comme un espace vierge de la moindre trace de l’Homme, avec sa signification propre et indépendante de l’humain. Le point d'ancrage pour Emerson d'apprécier la nature sous un nouvel angle.

C’est ainsi qu’est né le transcendantalisme. Une vision pas si éloignée du bouddhisme dont le moto est de contempler la nature comme une entité divine qui englobe tout et dont nous avons oublié l’essence. Dans cet ouvrage, l'auteur mène une grande réflexion sur l'éthique environnementale, et sa place au sein d’un grand tout qui se doit d'être traité avec respect et bienveillance, car toutes les formes de vie ne sont que de diverses expressions d'une même et unique force créatrice qu’on pourrait comparer à Dieu, sans vision dogmatique. Un livre qui près de 200 ans plus tard fait étonnamment écho à notre époque anthropocène, où nous avons tous probablement oublié l’essentiel.

Les apparitions (Jean-Jacques Schuhl)

Sven Papaux

En 2010, Jean-Jacques Schuhl publiait L'entrée des fantômes. En 2022, avec son nouveau et bref roman, le lauréat du Goncourt 2000 avec Ingrid Caven laisse entrer ses propres fantômes, enfouis et hypnotisants, pour les coucher sur papier.

Ne cherchez pas à tout cerner, pensez plutôt à un rituel sacré. Là où la mort passe, l'esprit entravé par l'existence s'en retrouve libéré. Schuhl expérimente et s'expose (face à la délicate question de la mort) à travers un délicieux exercice de style.

L'histoire prend forme avec cette violente hémorragie interne entraînant une perte d'oxygène dans le cerveau. Schuhl murmure, dessine, écrit sur une époque de décadence, chante et décrypte la gloire et la beauté, lui, sur le flanc, proche de trépasser. Son écriture est un souffle humide et glacé, d'une virtuosité qui laisse béat tant elle respire et expire de délicieux relents du passé.

Plongez et ne ressortez pas la tête; prenez cette lecture comme un tour du propriétaire, un autoportrait en vers teintés de Mallarmé. Ce court texte est empreint de grâce, une ode à la liberté, une coquecigrue ou une brochette de rêves assemblés sur moins de 100 pages, décortiqués en 4 actes - ou séquences.

Daft

Marine Brunner

1993, dans la chambre de deux ados parisiens à la fois très bobos et très audacieux. Ils n’ont pas encore adopté leur célèbre silhouette casquée, mais ils se sont déjà donné pour mission de faire danser la jeunesse «around the world». Presque trente ans plus tard, le monde entier, toutes générations confondues, continue à se déhancher au rythme de leur hits mythiques. Eux, ce sont les Daft Punk, bien sûr.

Les autrices Pauline Guéna et Anne-Sophie Jahn nous (re)plongent dans les premiers pas de ce duo légendaire de la musique électronique.

C’est chouette, ça se lit vite (mais bien), et même si c'est truffé de références musicales hyper pointues, c'est aussi compréhensible pour les néophytes (dont je fais partie). Petit conseil: n'hésitez pas à pianoter quelques références mentionnées au fil des pages sur Youtube. L'occasion de vous remémorer plein de bons souvenirs de soirées endiablées, ou de (re)découvrir d'anciennes pépites.