Billie Eilish chez Quotidien c'était soporifique, mais c'est normal

Sept minutes chrono, un Yann Barthès en pâmoison et des questions molles du micro. Sur TMC jeudi soir, la star américaine a offert le service minimum. Qu'importe les frustrations, ce format sous cellophane est très sécurisant pour tout le monde et suffisant pour le business et les audiences.

L'émission Quotidien parle d'un événement. En réalité, c'est un coup. Quand une personnalité aussi populaire que Billie Eilish planifie un saut de puce à Paris pour lustrer la promotion de son nouvel album, c'est le branle-bas de combat dans toutes les salles de rédaction. Ce n'est qu'après d'âpres négociations avec les attachés de presse de la star qu'une chaîne remporte le Graal. Il s'agit ensuite de mettre les petits plats dans les grands pour rentabiliser cette «invitée exceptionnelle».

Quotidien, c'est grosso modo deux millions de téléspectateurs, un ton jeune et branché, une ligne éditoriale plus volontiers progressiste et un plateau artist friendly, sur lequel il n'est pas rare que les chanteurs poussent la chansonnette. Une cible de choix pour la jeune Californienne.

Or jeudi soir, première grande déception: Billie Eilish ne chantera pas. Elle avait pourtant interprété When the party's over chez Barthès en 2019. Au lieu de ça, une interview expédiée en sept misérables minutes, plutôt scolaires, comme si le RDV avait été calé in extremis entre deux avions et que personne n'avait le cœur à lâcher le moindre pet d'émotion.

Yann: «Ici, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude et devant le plateau c'est blindé de monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous provoquez?»

Billie: «C'est très cool. Je suis contente d'être là, je vous aime beaucoup, merci beaucoup»

Yann: «Votre album, c'est un journal intime?»

Billie: «Un peu»

Suivront quelques banalités d'usage et des questions tournées sur les capacités (ou non) de l'Américaine à parler français. Une obsession très francophone, qui consiste à placer le pays d'accueil au centre de la discussion. Encore plus quand l'une des chansons de l'album est en français dans le texte, comme L'Amour de ma vie.

Yann: «Vous associez tout à des couleurs. Pour cet album, pourquoi le bleu?»

Billie: «Je voulais un album qui se passe sous l'eau»

Yann: «Quelle couleur vous donneriez à la France?»

Billie: «Orange»

Yann «Pourquoi?»

Billie «C'est la couleur. C'est tout»

Bref, beaucoup sont restés sur leur faim et ils ne sont pas rares à avoir exprimé leur déception dans la foulée du direct. Alors que le grand public, forcément moins connaisseur, s'en est sans doute contenté, les fans se sont littéralement endormis sur leur clavier.

En vérité, ces sept minutes soporifiques ne sont pas très surprenantes. Billie Eilish n'a jamais été la pop star la plus jouasse et Yann Barthès n'est pas vraiment le meilleur intervieweur du paysage audiovisuel français. Plutôt discrète, timide, mélancolique, la Californienne de 22 ans avait déjà tout lâché dans un entretien-fleuve en amont de son nouvel album, le 24 avril dernier, avec le magazine Rolling Stone.

Et, parfois, ce qui est fait n'est plus à faire. Surtout que ses révélations avaient nourri la presse mondiale pendant plusieurs semaines.

«Les gens devraient se masturber, mec. Je ne saurais trop insister sur ce point, en tant que personne souffrant de problèmes corporels extrêmes et de dysmorphie que j'ai eue toute ma vie» Billie Eilish, dans Rolling Stone

Ensuite, il faut savoir que le plateau de Quotidien n'a pas été l'unique étape de sa promotion dans la capitale française. France 2? M6? Canal+? Rien de tout ça. Dans le lot de petits chanceux, on trouve des rois et reines d'Internet: Lena Situations et Hugo Décrypte.

Ces deux interviews sont encore à paraître, mais on peut tout à fait supposer que le jeune journaliste le plus suivi par la nouvelle génération creusera un poil plus dans le gras du personnage Eilish que Yann Barthès. A la télévision francophone, sauf à de rares exceptions, recevoir une star est déjà une victoire en soi. Et la sève de l'événement dépend surtout de l'état d'esprit de l'invité.

C'est un fait, tout le monde n'est pas aussi dégourdi que Jean Dujardin et George Clooney, qui n'arrêteront pas de faire les zouaves quelques secondes avant le 20H de TF1 en 2014. Tout le monde n'est pas aussi pétillant et généreux que l'a été Katy Perry, en 2017 sur le plateau de... Quotidien. Et, surprise, quand l'invité se sent comme un poisson dans l'eau, Yann Barthès... aussi.

Ce qui ne l'empêchera pas de parsemer ces 17 minutes passionnantes de tests en français et d'allusion à Johnny Hallyday.

Malgré tout, négocier un passage télé pour une star hollywoodienne ou une reine de la pop ne se fait quasiment plus jamais sans un consensus en béton et une grosse louche de paillettes prémâchées. A l'heure du bad buzz, les émissions en roue libre se font de plus en plus rares et l'entourage des personnalités sont désormais armés pour lisser l'entretien.

Et tant pis pour Billie Eilish, jeudi soir, sur TMC.