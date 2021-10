Pourquoi est-ce qu'on profite d'Halloween pour s'habiller sexy?

Coline de Senarclens, experte en question de genre:

«Cette recherche Google montre qu’on s’est éloignés de l’objectif de base du déguisement, qui était contestataire parce qu’il permettait de remettre en question l’autorité, les normes sociales et donc également le patriarcat. On voit qu’il y a que des femmes, mais qu’elles sont toutes blanches, fines et valides. On est clairement dans une norme.

Maintenant, la question de trouver des déguisements sexy plus «modernes» est difficile à cadrer parce que l’habillement est un thème qui peut diviser même les féministes. Quand une femme se maquille, met des talons et se sent super belle, est-ce qu'elle se donne du pouvoir? Ou fait-elle le jeu du patriarcat? Ma ligne sur ce point c’est d'éviter la double peine: je dois déjà lutter contre le sexisme, si en plus je dois renoncer à me faire plaisir, c'est trop.

Mais à Halloween c’est peut-être l’occasion de créer un nouveau sexy. Un peu à l’image des mannequins qui ont des poils sous les bras ou grosses: elles permettent de redéfinir ce qui est sexy.»