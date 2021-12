Et voici les 15 photos de Noël les plus gênantes des stars

Cette année encore, les célébrités nous ont gâtés avec «leur carte de vœux». Lionel Messi, la famille Beckham, Maeva Gennham... ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour être les moins naturels possible.

Promis juré, après cet article, on ne vous parle plus de Noël avant l'an prochain. Parce qu'on sait que vous n'en pouvez plus, et surtout, vous vous réjouissez qu'on vous parle de la Saint-Valentin pendant un mois :)))

Le dernier pour la route, ce sera donc les photos des stars postées sur les réseaux sociaux. Tout est fait pour être kitsch, figé et gênant.

Messi a passé son Noël dans un magasin Ikea

Ronaldo a passé les fêtes de fin d'années dans les escaliers

Pour Noël, la famille Beckham semble avoir pris ses quartiers dans le château de Poudlard

Et David n'aime manifestement pas être plus petit que ses fils ;)

Image: instagram

Ce 25 décembre, chez Cardi B, c'était trois sapins et beaucoup de satin

Le Noël de Maeva Gennham était chic et naturelle, comme d'habitude

Image: instagram maevaa.ghennam

Nabilla et ses +1:

Un Noël ne serait pas un vrai Noël sans une photo de Mariah Carey et le Père Noël

Y a pas de cadeaux de Noël, je suis Kendall, je SUIS le cadeau, et j'ai mis deux sapins, hihihi!

Paris Hilton nous gâte avec son magnifique montage photo spécial Noël!!

Chez la Reine Elisabeth, heureusement que c'est bien décoré, parce que bonjour l'ambiance

Image: instagram

Tori Spelling et son cochon vous souhaitent de joyeuses Fêtes!

Miranda Kerr, mi-gnangnante, mi-coquine

Même le bébé de Chiara Ferragni n'a pas envie d'être là

Selon Miley Cyrus, ils sont tous stones (à part l'enfant et les chiens)

Une star se cache dans ce groupe. Sauras-tu la reconnaître?

La bonne réponse est Rod Stewart en smoking blanc.

Dans l'esprit de Noël, on a goûté (et recraché) des chocolats.

Vidéo: watson

Et pour varier les plaisirs, voici Justin Trudeau et ses chaussettes flashy ⚡