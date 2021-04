Divertissement

Challenge internet

Top 5 des challenges les plus improbables d'Internet



Le web était censé offrir à l'humanité des connaissances illimitées. Mais ça a un peu dérapé et les gens ont commencé à lancer des challenges plus bizarres les uns que les autres. Voici une petite sélection de ceux qui nous ont le plus marqué.

Le Harlem Shake

Hype en février 2013

Ça fait huit ans déjà? Petit coup de vieux. On a tous encore en tête la mélodie de la chanson. Va savoir pourquoi on se déguisait et on s'ambiançait là-dessus. Mais bon, let's do the Harlem Shake!

Le neknomination

Hype pendant l'hiver 2013 - 2014

Le concept était simple: se filmer en train de boire cul sec une bière et la poster sur Facebook. De quoi donner un AVC à ta mère, qui venait tout juste de se créer un compte. Et de ruiner tes chances pour le job de tes rêves, lorsque le recruteur va tomber sur ton mur Facebook.

Le Kylie Jenner lip challenge

Hype en mai 2015

Un verre à shot, un geste de succion du bout des lèvres, 2-3 minutes d'attente et hop, le tour est joué! Il n'en fallait pas moins pour ressembler à la star californienne, du moins c'était les promesses du challenge. En pratique, tu ressemblais à rien. Heureusement qu'on a aujourd'hui des filtres Insta qui permettent ce genre de tour de magie, sans se bousiller les lèvres.

Image: Knowyourmeme

Le don't judge me challenge

Hype pendant l'été 2015

C'était le moment où la fille la plus sexy / le mec le plus beau gosse que tu connaissais se sapait n'importe comment et se barbouillait le visage de maquillage. Ensuite, la chanson arrivait au drop et comme par magie, elle ou il était resplendissant(e) comme jamais! Une fois, tu as essayé mais ça n'a pas changé grand-chose. Oups...

Le bottle flip challenge

Hype en novembre 2016

Quatre ans après, on n'a toujours pas compris à quoi ça servait. Mais bon, au fond de toi tu trouvais ça quand même un peu stylé. Le souvenir de ton premier bottle flip réussi restera à jamais gravé dans ta mémoire. Tu te surprends encore à en faire en cachette, lorsque tu tiens une bouteille à moitié vide.

Lequel de ces challenges as-tu fait? En as-tu honte en 2021? Dis-le nous en commentaire!

