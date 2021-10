Divertissement

Champignons

Voici les 22 champignons les plus fous du monde 😳



Septembre et octobre sont considérés comme la haute saison pour les cueilleurs de champignons. Le 20 septembre, c'était aussi la journée internationale des champignons hallucinogÚnes. Il fallait qu'on fasse quelque chose sur ces unicellulaires fascinants. Car la nature n'offre pas que des chanterelles et des bolets, mais également des spécimens trÚs particuliers.

Difficile de dire si les champignons ci-dessous sont beaux, bizarres ou extraordinaires. On a choisi le titre «Les champignons les plus fous». Soit dit en passant, on ne parle que du visuel et non de leur effet.

Panus fasciatus

C'est pas un sort dans Harry Potter, c'est le nom de ce joli champignon

Le rouge en treillis

Je pense qu'il n'est pas comestible, mais bon, j'peux me tromper!

Le chouchou rayé

Également appelĂ© nid d'oiseau

Mycena interrupta

On le trouve sur Pandora

Champignon hérisson

Ceci n'est pas une serpillĂšre

Coupe velue rouge

Comme ils sont cute! On dirait des petites pĂȘches

Éponge à hochet commun

On a envie de toucher

Rhodotus

Il a l'air malade mais il se porte trĂšs bien

Ce n'est pas un champignon spécial. C'est l'angle qui rend l'image spéciale.

Le Demogorgon de Stranger Things

Le calmar champignon ressemble comme son nom l'indique, Ă un calmar.

Poils du bouclier

On en trouve dans les régions tropicales: au Cameroun, en Inde, en Colombie ou en Nouvelle-Guinée

Le Mycena chlorophos

Parce que tout est plus beau quand ça brille

Le Scléroderme

Une patate? Un quignon de pain? Non, juste un champignon

Les pets de loup

Ça passe pas inaperçu dans une forĂȘt

Marasmius haematocephalus

Le tueur des concours d'orthographe

Hydnellum peckii

Hmm! La bonne confiture

Calvatia cyathiformis

Ca ressemble Ă un gĂąteau au chocolat ou Ă une bouse vue de cet angle

Et ça? C'est juste de la viande hachée, calmez-vous

Phallus indusiatus

Un nom pas du tout subtil

Laccaire améthyste

Hyper tendance

Favolaschia calocera

Pour les trypophobes

(smi)

