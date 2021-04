Divertissement

Chiens

Qui veut enfiler un joli pull en poils de... chiens?



Qui veut enfiler un joli pull en poils de... chiens?

Quoi, du chien?! Mais c'est horrible! Eh bah figurez-vous que non, il paraît même que c'est très doux, aussi doux que du cachemire... mais de chiens.

Mais qui sont ces suppôts de Satan qui fabriquent des vêtements avec nos toutous? On ne touche pas à Caramel, il est vieux, mais il est gentil!

Du calme. Personne n'a dit qu'il fallait abattre Caramel. On ne va pas le dépecer, juste récupérer ses poils. Ok, j'avoue, c'était amené bizarrement, genre «on a failli partir sur une histoire dégueu» (j'ai fait exprès). Mais non.

Donc, j'ai découvert ça dans le 13 Heures sur France 2, du coup, c'est presque comme si c'était une invention révolutionnaire. «Presque» parce que les gens qui regardent ce JT ont en moyenne 87 ans et que de toute façon, à France 2, ils disent «Lac de Genève». Ils ont d'ailleurs profité de ce sujet «qui a du chien» pour faire de super jeux de mots, comme «produit niche» ou «les premiers acheteurs sont totalement mordus» (...).



Bref, trop bien ce sujet sur la laine de chien. En vrai, quand j'ai tapé «laine de chien» sur Google, des résultats plus anciens sont apparus. Mais basons-nous sur le sujet TV qui se focalise sur une start-up allemande.

On nous raconte que cette laine est aussi douce que du cachemire, «peut-être la prochaine fibre à la mode». La créatrice de la marque Modus Intarsia a «flairé» le bon filon en recyclant les poils de nos toutous, jusqu'à 80% plus chauds que la laine de mouton. Elle estime qu'en Europe, on pourrait récupérer 500 tonnes de poils canins par an. Canon.

L'entreprise espère récolter une tonne de poils cette année, et lancer une production industrielle. Et nous, on se réjouit de savoir quoi faire de Caramel.

La laine de chien, on en pense quoi? C'est pire chou, je me réjouis de porter un pull caramel de Caramel. Bof, mais c'est toujours mieux que l'haleine de chien. C'est vraiment une vie de chien, c'est un non.

Et les Tupperwares, on aime? Vidéo: watson

Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux 1 / 21 Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux source: epa / hugo burnand/clarence house / ha

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Les chats ne sont pas tous des fainéants, certains ont même un job Link zum Artikel «Courir 5 kilomètres, c'est pour les amateurs» Link zum Artikel Êtes-vous pour ou contre les Crocs pour chiens? Votez! Link zum Artikel Battle de drague! C'est plus sexy en français ou en schwyzerdütsch? Link zum Artikel