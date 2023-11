Joaquin Phoenix, Emma Watson, Andrew Garfield et Helena Bonham Carter ont été castés pour les films les mieux accueillis par la critique. Image: imago images

Voici les acteurs qui ont joué dans les meilleurs films d'Hollywood

Un classement relatant les acteurs et actrices ayant joué dans les films les mieux reçus par la critique a été établi. Pour y figurer, les acteurs doivent avoir joué dans au moins douze films qui ont tous reçu plus de 20 000 audiences.

La plateforme de classification de films IMDB a récemment publié un classement des acteurs dont les films ont été des succès planétaires. Deux classements ont été créés, un pour les femmes, l'autre pour les hommes.

Les actrices avec les meilleurs films et séries

Jodie Foster, Helen Mirren, Judi Dench, Natalie Portman et Tilda Swinton ont raté de peu cette liste, elles y figurent toutefois dans le top 30. Mais toutes ont une note moyenne de plus de 6,5 étoiles.

Les actrices avec les films les mieux reçus par la critique

Carey Mulligan

Carey Mulligan est une actrice britannique connue pour des films tels que Never Let Me Go, Suffragette et Shame. Son premier rôle était celui de Kitty Bennet dans l'adaptation cinématographique de 2005 Orgueil et préjugés avec Keira Knightley. Avec une note de 8,6, Doctor Who est la série la mieux notée dans laquelle l'homme de 38 ans a joué. Cependant, ce n'est que dans un épisode. Son film le mieux noté est Drive avec 7,8 étoiles sur 10.

Image: keystone

Les acteurs avec les meilleurs films et séries

Cilian Murphy, Harrison Ford, Hugh Jackman, Mads Mikkelsen et Kevin Spacey ont raté de peu le top 20 des acteurs les mieux notés. Philip Seymond Hoffman et Brad Pitt n'ont pas un seul film avec une note inférieure à six étoiles sur IMDB.

Les acteurs avec les films les mieux reçus par la critique

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio est, sans surprise, l'un des acteurs les mieux payés et les plus titrés d'Hollywood. Sa carrière d'acteur a débuté dans les années 80 lorsqu'il est apparu dans diverses publicités. Il a fait sa percée en 1990 avec la série Parenthood. A près de 49 ans, il est déjà apparu dans plus de 40 films et séries. Selon IMDB, son meilleur film est Inception avec 8,8 étoiles. Suivi de The Departed, Django Unchained et bien sûr Titanic, avec 8,5 étoiles chacun.

Image: keystone

