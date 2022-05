Après l'édito d'Amber Heard, Depp a vu les millions s'envoler

En 2018, il a «voulu prendre un peu de temps pour lui» et n'a tourné «que» deux films indépendants à l'automne: «The Professor» pour 3,5 millions et «En attendant les Barbares» pour un million, a ajouté Jack Whigham.

Ces sommes mirobolantes sont à la hauteur des anciens cachets du héros d'«Edward aux mains d'argent». Selon son agent, l'acteur a touché 8 millions de dollars pour le film «City of Lies», 10 millions pour «Le Meurtre de l'Orient-Express» et 13.5 millions pour le deuxième volet des «Animaux Fantastiques» en 2017.

Johnny Depp, qui nie avoir jamais levé la main sur une femme, l'avait poursuivie en diffamation. L'accusant d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière, il lui réclame 50 millions de dollars de dédommagements. Elle a contre-attaqué et réclame 100 millions de dollars.

Ce canton suisse est dans Star Wars et ce n'est pas une blague

C'est en 1981 que le canton d'Argovie a été mentionné pour la première fois dans une bande dessinée Star Wars. A l'occasion du Star Wars Day, on vous explique tout!

Pour les Suisses d'ici et d'ailleurs (et encore moins pour les étrangers), l'Argovie n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de notre petit pays. Le canton est plutôt connu pour être celui des centrales nucléaires et des autoroutes (et des accidents de voitures).