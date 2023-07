Marre d'entendre parler de Barbie? Mattel prépare déjà un autre film

Après le carton du long métrage sur la poupée blonde, le fabricant de jouets Mattel prépare un film sur Polly Pocket et pour l'interpréter, l'actrice de la série qu'on adore détester.

On a à peine eu le temps de digérer le film Barbie (et toute la promo qui va avec) que Mattel nous gave comme une oie avec une nouvelle annonce: un film, Polly Pocket. Pour interpréter le jouet minuscule, Emily in Paris. Pardon, Lily Collins.

Ce sera l'actrice, autrice et réalisatrice Lena Dunham qui sera aux mannettes. Le film produit cette fois-ci par les studios MGM traitera d'une amitié entre une jeune femme et une femme miniature.

«Polly Pocket a été à l'origine d'innombrables heures d'évasion durant mon enfance. Polly m’a offert un minuscule monde de magie et d’autonomie dans lequel raconter des histoires, c’est donc plutôt poétique d’aborder ces mêmes idées aujourd'hui en tant que réalisatrice » Lena Dunham

Comme Barbie, on peut s'attendre à un film féministe. Lena Dunham est connue pour son engagement auprès des femmes et dans le mouvement Body Positive. Elle est la créatrice de la série Girls, l’histoire de quatre amies dont on suit les carrières et les relations souvent difficiles à New York. Avec son écriture cash, Lena Dunham a longtemps tenu une newsletter dans laquelle Jennifer Lawrence et Emily Ratajkowski ont publié leurs essais. Durant le mouvement #MeToo, ses discours ont résonné auprès de toute une génération de femmes.

Mais la réalisatrice va faire face à un défi de taille: passer derrière Greta Gerwig et son Barbie. C'est un peu comme Guillaume Canet qui réalise un Astérix et Obélix après Alain Chabat. Le risque c'est d'en faire une pâle copie.

Aucune date de sortie officielle n'a encore été dévoilée, mais le film sortira courant 2025.

Mattel prépare 13 autres films

En plus de Polly Pocket, 13 autres films sont prévus, confirme le média américain Variety ce jeudi 27 juillet. On doit donc s'attendre à un long métrage sur Hot Wheels (rappelez-vous, les petites voitures et les circuits), cette fois-ci produit par Warner Bros (comme Barbie). Plus étonnant, le fabricant de jouets a annoncé un film sur le jeu de cartes Uno, mais aussi une comédie familiale sur les American Girl. Ces poupées de taille moyenne ont cartonné aux Etats-Unis dans les années 2000, beaucoup moins en Europe.

Mattel prévoit aussi de sortir un film sur les Rock’Em Sock’Em Robots avec Vin Diesel, un autre sur le dinosaure Barney, un thriller sur les boules magiques Magic 8 Ball, un film d’aventures sur le jeu de société Wishbone, ou encore un film d’action sur les voitures Matchbox, datant des années 1950.

Les trains (un poil flippant) Thomas & Friends auront aussi droit à leur long métrage, tout comme View Master, cet objet du passé qui permet de voir des diapos dans des genres de grosses lunettes rouges. Le fabricant de jouets prépare aussi un film de Noël intitulé Christmas Balloon qui racontera l’histoire d’une fillette ayant reçu un don de Mattel après avoir accroché sa liste de Noël à un ballon. Finalement, l'entreprise de jouets américaine pense produire également un film autour du superhéros Musclor et des Maîtres de l'Univers. Avec tous ces films en préparation, Mattel serait-il sur le point de devenir le nouveau MCU (Mattel Cinematic Universe)? A ce stade, aucune date n'a été communiquée.

