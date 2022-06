Jon Snow sera de retour dans une série dérivée de Game of Thrones

Cinq spin-offs de Game of Thrones sont en cours de développement. Mais parce que les fans n'en ont jamais assez, HBO a prévu un sixième qui annonce le retour de Kit Harington dans l'une de ses meilleures interprétations cinématographiques.

Alors que les fans attendent avec impatience la diffusion du prequel House of the Dragon prévu pour la fin de l’été 2022, ceux-ci ont récemment été pris au dépourvu par une annonce étonnante.

Jeudi 16 juin, The Hollywood Reporter a révélé que HBO préparait un autre spin-off de Game of Thrones (GOT). Il se focalisera sur la vie d'un personnage emblématique de la série: Jon Snow. Une occasion inouïe pour les fans de revoir Kit Harington dans le rôle qui l'a révélé au grand public.

La nouvelle fiction devrait se concentrer sur les événements survenus après ceux de Game of Thrones, toujours selon The Hollywood Reporter.

⛔ ATTENTION SPOILERS ⛔

Pour rappel, à la fin de la série principale, Jon Snow, alias Aegon Targaryen a assassiné Daenerys, et s’est exilé à Castle Black. Le personnage a ensuite fait le choix de s’exiler au-delà du mur, pour poursuivre sa vie loin de Westeros.

En attendant des informations plus précises, les spectateurs sont attendus le 21 août devant HBO et le lendemain en Suisse devant OCS pour se délecter de House of the Dragon, l'autre spin-off de Game of Thrones. La narration se place 200 ans avant les événements relatés dans Game of Thrones. (mndl)