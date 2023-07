On tire notre chapeau à Timothée Chalamet? Cela reste à voir. Image: Youtube

Timothée Chalamet en Willy Wonka? La bande-annonce ne convainc pas

La première bande-annonce de Wonka, préquel de Charlie et la Chocolaterie, vient d'être dévoilée. Timothée Chalamet remplace Johnny Depp dans le rôle de l'extravagant roi du chocolat.

Plus de «Divertissement»

Il faut toujours éviter de trop s'attarder sur une bande-annonce et émettre un jugement (hâtif) sur le métrage dans sa totalité. Sauf que les premières images de la bande-annonce de Wonka, avec Timothée Chalamet en lieu et place de Johnny Depp, poussent à se gratter l'arrière du crâne. Si visuellement le résultat nous en met plein les mirettes, la perf' de Chalamet nous laisse mi-figue, mi-raisin.

Surjouant un poil, Chalamet, à travers les premiers extraits qui constituent une orgie chocolatière dégoulinante de CGI (Computer general intelligence), peine à gommer les souvenirs prégnants de son illustre aîné. Pour le nouveau chouchou de Hollywood, le costume pourrait se révéler être un poison. Mais à nouveau, la came est validée, ou pas, une fois qu'elle est consommée.

Ridley Scott et son film arrivent en novembre Voici le prochain film épique signé Ridley Scott

Un long processus pour réaliser ce film

Réalisé par Paul King (Paddington 2), le film Wonka devrait s'attarder sur la jeunesse du roi du chocolat, futur oracle du cacao transformé. Willy Wonka, outre Johnny Depp en 2005, a déjà été interprété à l’écran par Gene Wilder en 1971, sur son empreinte et son pouvoir à la tête de la plus folle des chocolateries.

En cours de réflexion depuis plusieurs années dans les coulisses d'Hollywood, ce nouveau film sur Willy Wonka est prévu le 13 décembre 2023 dans les salles obscures, la pellicule dévoilera les talents de danseur et de chanteur de Chalamet. Le film prendra des accents de comédie musicale, dans la même veine que le film réalisé par Tim Burton et dans la lignée de l’œuvre de Roald Dahl.

Outre Timothée Chalamet, nous retrouverons des noms bien connus du grand public: l'excellente Olivia Colman (The Crown) et Sally Hawkins (La forme de l’eau, Blue Jasmine), Keegan-Michael Key (du mythique duo Key & Peele) ou encore Rowan Atkinson (le seul et unique Mr. Bean). La petite surprise du chef reste Hugh Grant, sous les traits d'un Oompa Loompa.

(svp)

La bande-annonce: Vidéo: watson

Plus d'actu sur les sorties cinéma

Les coulisses du tournage de la série Mercredi 1 / 13 Les coulisses du tournage de la série Mercredi

Tout ce que vous devez savoir sur John Wick