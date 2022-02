Le remake américain de ce célèbre film français a été encensé aux Etats-Unis

Dimanche, Coda, adaptation américaine du film français La famille Bélier a raflé le premier prix des SAG Awards. Une récompense qui fait mouche dans le milieu, tant elle peut influencer le succès des acteurs lors de la prochaine cérémonie des Oscars.

Coda, le film indépendant qui relate l'histoire d'une famille sourde en difficulté, a remporté dimanche le premier prix des Screen Actors Guild (SAG) Awards. Cette récompense décernée par le syndicat des acteurs américains est considérée comme un très bon indicateur en vue des Oscars devant avoir lieu le 28 mars 2022.

Réinterprétation du film français La Famille Bélier (2014) d'Eric Lartigau, ce drame américain raconte l'histoire de Ruby, une lycéenne, qui jongle entre ses ambitions musicales et la dépendance de sa famille à son égard pour communiquer avec le monde des «entendants».

La surdité à l'honneur

«Nous, les acteurs sourds, avons parcouru un long chemin», a déclaré, en langue des signes, Marlee Matlin, visiblement ébahie alors qu'elle recevait, aux côtés des autres acteurs du film, la statuette de la catégorie reine de la «meilleure distribution». L'Oscarisée élue plus jeune actrice à être distinguée meilleure actrice joue la mère de Ruby.

Le titre est l'acronyme de «Child of deaf adult», qui signifie «enfant entendant de parents sourds». Pour Marlee Matlin, diagnostiquée sourde à la naissance, cette récompense confirme le fait que les acteurs comme elle peuvent «travailler comme n'importe qui d'autre», a-t-elle ajouté, avant d'apprendre au public le signe «Je t'aime».

Coda, sorti par Apple TV+ après une surenchère au festival du film indépendant Sundance en 2021, où il a rapporté un record de 25 millions de dollars, a également raflé le prix du meilleur acteur secondaire pour Troy Kotsur.

Les SAG Awards, en place depuis 1995, sont décernés par des acteurs et à ce titre sont considérés comme un très bon indicateur en vue des Oscars. Plus particulièrement parce que les acteurs constituent le collège le plus nombreux au sein de l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne ces récompenses. (ats/mndl)