La bande-annonce de «Dune 2» envoie du lourd

Dans la première bande-annonce du film Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, Timothée Chalamet se prépare à chevaucher un vers géant sur la planète Arrakis.

Dune, le premier gros film post-covid, redonnait le goût du grand écran lors de sa sortie en 2021 avec une adaptation réussie des romans de Franck Herbert, récompensé par 6 Oscars, dont celui des «Meilleurs effets visuels» et celui de la «Meilleure musique» pour la partition de Hans Zimmer. Deux ans plus tard, les premières images de cette suite directe et sans ellipse sortent enfin et annoncent du gigantisme sur tous les points.

Cette deuxième partie reprend le fil narratif du premier film, comme l’a récemment confirmé le réalisateur Denis Villeneuve dans les colonnes du magazine Vanity Fair. Paul Atreides, toujours campé par Timothée Chalamet, fera équipe avec les Fremen, le peuple autochtone de la planète Arrakis, afin de combattre la maison Harkonnen, responsable de la destruction de sa famille. Pour cela, il devra prouver sa valeur, notamment en chevauchant un vers des sables géant. Les images, sublimés par les décors naturels de Jordanie et des Emirats arabes unis, ont toutes été filmées avec des caméras IMAX pour un résultat à s'en décrocher la rétine.

Cette première bande-annonce offre également un nouvel aperçu des nouveaux personnages qui rejoignent le casting de cette suite tels que la princesse Irulan, jouée par Florence Pugh, Feyd-Rautha incarné par un Austin Butler méconnaissable ou encore Lady Margot sous les traits de Léa Seydoux. L'actrice suisse Souheila Yacoub se joindra elle aussi à l'aventure en incarnant une guerrière Fremen.

On retrouve bien évidemment les rôles présents dans le premier volet de la saga tels que Dame Jessica (Rebecca Ferguson), Chani (Zendaya), Stilgar (Javier Bardem), Rabban Harkonnen (Dave Bautista) ou encore le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård).

La bande-annonce se concentre sur une des scènes cultes du livre de Franck Herbert. Image: Warner Bros.

Planifié à l'origine pour le 17 novembre 2023 aux Etats-Unis, Dune, deuxième partie sortira finalement en avance dans les salles américaines le 3 novembre. En Suisse romande, il est attendu pour le 1er novembre 2023. Il faudra donc s'armer de patience avant de découvrir cette suite qui s'annonce dantesque.

