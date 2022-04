Cette photo a été prise dans le métro à New York. twitter

Il manque un truc important sur cette affiche placardée à New York, mais quoi?

Dans le métro de New York, l'affiche de The Northman, l'un des plus gros films de l'année n'a pas de titre. Il a tout simplement été oublié.

C'est cool de nous donner envie d'aller voir des films mais si on ne connaît pas le titre, c'est un peu compliqué, non? Imaginez, vous passez devant cette affiche qui vous interpelle parce que le casting est dingue, mais comment en parler autour de vous? «J'ai vu l'affiche de ce film dans le métro, tu sais, celui avec Nicole Kidman et la meuf qui joue dans la série avec des échecs, et ils sont tous habillés comme des vikings. Tu vois pas duquel je parle?»

Oui, le titre du film est important, même primordial pour éviter ce genre de conversations pénibles. Mais sur les affiches de The Northman dans le métro de New York, il a tout simplement été oublié.

Comme le rapporte le site Vulture, Isaac Butler, auteur et critique, en a publié la preuve lundi dans un tweet désormais viral. Il a plaisanté sur le fait que quelqu'un chez Focus Features (la société de production du film) devait sûrement passer une mauvaise journée.

De plus en plus de personnes ont repéré les affiches défectueuses dans diverses stations du métro de New York. Plusieurs internautes sur Twitter ont commencé à écrire leurs propres titres, notamment «Flintstones 2 : Bad Day in Bedrock».

Quelques heures seulement après le tweet viral, les affiches ont commencé à disparaître. À plusieurs stations de métro, elles avaient été arrachées ce lundi 4 avril, ne laissant parfois qu'un éclat du visage d'Anya Taylor-Joy (celle qui joue dans la série avec les échecs).

Difficile de savoir si cette affiche sans titre était volontaire. La société de production a-t-elle voulu expérimenter une nouvelle façon de faire la promo d'un film? Une chose est sûre: il n'y a pas de mauvaise publicité. La preuve, on en parle.

L'histoire de The Northman se concentre sur un prince viking qui va tout faire pour venger la mort de son père. Sa sortie est prévue pour avril 2022.

