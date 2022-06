C'est la meilleure personne sur Terre: voici 19 mèmes sur Keanu Reeves

L'une des raisons pour lesquelles Keanu Reeves est une si bonne personne est qu'il a tant perdu; il a perdu sa petite amie et son bébé et il ne veut plus jamais que quelqu'un souffre comme il a souffert, même si c'est juste avec une attitude positive, il fait de son mieux pour aider les autres et les rendre heureux.