«Barbie» et «Oppenheimer» sortent le même jour: voici les meilleurs mèmes

Les deux films les plus attendus de l'année sont l'opposé l'un de l'autre et hasard du calendrier, ils sortent ce mercredi au cinéma. Sur les réseaux sociaux, le hashtag «Barbenheimer» est apparu et avec lui, de nombreux mèmes hilarants.

Deux des films les plus attendus de l'année sortent le même jour: Barbie et Oppenheimer. Et ils ne pourraient pas être plus différents.

D'un côté, un long métrage «le plastique c'est fantastique», avec un casting de stars, des chorégraphies et beaucoup, beaucoup de rose; de l'autre, un drame historique sur l'invention de la bombe nucléaire, un casting de stars et du noir, beaucoup de noir.

Si on mixe les deux ensemble, ça donne «Barbenheimer», un hashtag présent partout sur les réseaux sociaux.

Voici donc 19 mèmes qui résument cette double expérience prévue pour le 19 juillet en Suisse romande.

Ecrire un truc sombre avec une écriture girly ✅

Maintenant je suis devenu la Mort, le destructeur du monde.

Gros programme en perspective

«C'est quoi tes plans pour le 21 juillet?»

«D'abord Oppenheimer pour les rires et les fous rires, puis Barbie pour les questions philosophiques et sérieuses de la vie.»

«Barbenheimer» dans la vraie vie

Toute leur vie les aura menés à la sortie d'Oppenheimer et Barbie.

Quelqu'un s'est amusé à faire un mash-up des deux bandes-annonces :

Et voici l'affiche du film

Moi et les gars en route pour voir la Première de Barbie.

Idée de génie ou idée pourrie

«La maison Barbie est apparue à Hollywood pour promouvoir le film.»

«L'équipe marketing d'Oppenheimer a l'opportunité de faire le truc le plus drôle de tous les temps.»

Le mème le plus drôle so far

Les gens qui ont vu Oppenheimer et ceux qui ont vu Barbie quittent le cinéma en même temps.

Ça va se toiser du regard:

Le public de Barbie et Oppenheimer dans le parking du cinéma le 21 juillet.

Ce template, c'est de l'or:

Moi qui m'attends à ce qu'Oppenheimer soit interdit au Japon.

Barbie interdit au Vietnam.

Choix cornélien:

«Moi qui n'arrive toujours pas à décider quel film aller voir en premier.»



Et boom!

Le crossover Barbie/Oppenheimer a commencé.

Le look a son importance

Jamais la paix

Moi essayant de regarder Barbie quand Oppenheimer est diffusé dans la salle d'à côté.

Il le fait exprès

C'est quoi le problème de Christopher Nolan?

L'histoire tend à se répéter.

En fait, tout était calculé

Avoir la même date de sortie que le film Barbie est la meilleure chose qui aurait pu arriver à l'équipe marketing d'Oppenheimer.

Il y a même du merchandasing

«Mon T-Shirt est arrivé.»

Il était punk.

Elle faisait du ballet.

Les gens qui voient Barbie en premier sont fous. L'horaire devrait plutôt être: café noir et cigarette, Oppenheimer vers 11h (3 heures environ) mimosas et brunch, Barbie vers 6 ou 7 heures. Dîner, drink, club.»

