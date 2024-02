Michael Jackson ou son neveu? La photo qui enflamme les fans

Michael Jackson, le 25 mai 2005. Le Roi de la pop est mort le 25 juin 2009. Keystone

Le «Roi de la pop», décédé en 2009, va revivre le temps d'un film. Pour la camper, ce n'est autre que le neveu, le fils cadet de Jermaine Jackson. La première photo est bluffante.

Jafaar Jackson a enflammé la Toile avec son look et son apparence. La photo diffusée mardi soir par Lionsgate en a bluffé plus d'un.

Jafaar Jackson est habillé comme son oncle, lors de «Man in the Mirror», séquence tirée de sa tournée «Dangerous Tour» de 1992-1993. Image: Instagram

C'est Antoine Fuqua (Equalizer) qui est à la barre de ce biopic intitulé Michael. Il retracera les grands moments de l'interprète aux tubes planétaires et aux millions de disques vendus. Le récit mettra en lumière «l'homme brillant, mais compliqué» derrière des succès tels que Thriller et Billie Jean.

Avec sa ressemblance troublante, le neveu du «Roi de la pop», fils cadet de Jermaine Jackson, semble se glisser à merveille sous les traits de son oncle. Une vidéo avait, par ailleurs, été diffusée en novembre de l'année dernière. La gestuelle et la dégaine du gamin ont fait mouche pour une bonne partie des internautes.

Michael s'inscrit dans une lignée qui ne cesse de s'allonger. Après le succès de Bohemian Rhapsody (sur Freddie Mercury) ou encore Rocketman (sur Elton John), un autre biopic, très attendu, sur Amy Winehouse s'apprête à débarquer dans les salles. Le biopic de Bob Marley vient d'ailleurs d'arriver dans les cinémas.

Concernant ce film autour de MJ, le cinéaste Antoine Fuqua confiait au site Collider qu'il allait montrer «les faits tels qu'il les connait».

«Je vais vous donner un meilleur aperçu de Michael en tant qu'artiste et être humain – le bon, le mauvais et le laid – et laisser les gens décider par eux-mêmes de ce qu'ils pensent de Michael Jackson. C'est ce que je veux faire. Je pense que cela en vaut la peine.» Antoine Fuqua

Le film est attendu pour avril 2025.

