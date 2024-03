Cet hôtel valaisan majestueux va accueillir des stars

Parmi les lots de cette année, les futurs gagnants se voient offrir des taies d'oreiller en soie, du chocolat et du pop-corn de luxe, une semaine sur l'île caribéenne de Saint-Barth d'une valeur de 123 000 francs et un séjour de trois nuits au Chalet Zermatt Peak, un hôtel de luxe dont la chambre coûte jusqu'à 14 000 francs en hiver , écrit le Tages Anzeiger .

Remporter un Oscar est l'un des moments les plus prestigieux d'une carrière dans le 7e art. Outre la célèbre statuette dorée, les cinq gagnants (dans les catégories meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur acteur dans un second rôle) reçoivent également un goodie bag dans lequel se trouvent des cadeaux hors de prix.

«Oh mon Dieu!»: les Romands de Pékin Express ont souffert

Attention: si vous n'avez pas encore vu l'étape 4 de Pékin Express, et si vous n'avez pas envie d'être spoilé, passez votre chemin. Mais pour ceux que ça intéresse, on a visionné l'épisode, et il réserve plein de surprises (surtout pour Flavie et Jérémie).

On reprend là où on les avait laissés; après avoir perdu le duel final qui n'était pas éliminatoire, Ryad et Louison, le binôme des inconnus, a dû subir un handicap (règle 345 bis, vous suivez?).