Selon Konbini , le film a été tourné entre Saint-Cloud, le sud de la France et l’Espagne ainsi que dans un manoir de la Costa Brava. Un environnement particulièrement apprécié de Quentin Dupieux dont le décor lui a permis de reproduire certaines œuvres de l’artiste.

Le biopic intitulé Daaaaaali ! mettra à l'honneur une ribambelle d'acteurs français tels que Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Pierre Niney, Alain Chabat et bien sûr, Jonathan Cohen. Au total, 6 personnalités joueront un seul et même rôle: celui du célèbre peintre à moustaches. C'est d'ailleurs pour cette raison que le titre sur film contient 6 fois la lettre «a». L'histoire est celle d'une journaliste française qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

Le tableau La Persistance de la mémoire de Salvador Dalí ou plus communément appelé Les montres molles. Image: wikiart

Salvador Dalí (1904-1989) est un peintre surréaliste catalan dont l'oeuvre la plus connue est certainement celle-ci:

Un biopic sur le célèbre peintre espagnol Salvador Dalí sortira le 1er novembre 2023 au cinéma. Et au vu du casting, vous avez plutôt intérêt à attacher votre ceinture parce que ça promet. L'annonce a été faite dans un documentaire diffusé sur Canal+ centré sur le réalisateur, qui n'est autre que le déjanté Quentin Dupieux (Le Pneu, Le Daim, Mandibules)

