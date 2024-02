Cynthia Erivo et Ariana Grande sont de sacrées sorcières. Image: Universal Pictures

Découvrez le trailer de «Wicked» avec Ariana Grande

Si vous aimez les comédies musicales et Ariana Grande, vous allez être servi puisqu'en novembre sort Wicked, adapté de la pièce à succès de Broadway.

Le Super Bowl étant l'événement sportif le plus regardé des Etats-Unis, c'est l'occasion rêvée pour les studios de tirer les leurs grosses cartouches, captivant instantanément l'attention de millions d'Américains.

Ainsi, ce fut l'occasion de découvrir la bande-annonce du très attendu Deadpool & Wolverine, du quatrième volet de La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume ou encore de Wicked Part 1.

Prévue pour une sortie en salle le 27 novembre 2024, cette comédie musicale aussi fantastique que colorée revisite le célèbre univers du Magicien d'Oz. Le film est réalisé par Jon Chu (Crazy Rich Asians) et explore les jeunes années de la sorcière Elphaba Thropp, interprétée par Cynthia Erivo (Pinocchio), une actrice reconnue pour ses performances à Broadway.

La bande-annonce 👇 Vidéo: youtube

Ariana Grande, quant à elle, prête son corps et sa voix au célèbre personnage de Glinda qui apparait dans les livres d'Oz de l'écrivain L. Frank Baum. Le casting inclut également Jonathan Bailey, vu dans La Chronique des Bridgerton.

Wicked! étant un hit sur les planches de Brodway et de West End à Londres depuis sa création en 2003, on souhaite que cette adaptation cinématographique puisse enchanter les fans de l'univers du Magicien d'Oz et de comédies musicales, histoire de nous faire oublier le terrifiant Cats sorti en 2019.